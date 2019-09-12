Москалькова прокомментировала возможность сокращения рабочей недели

"Чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести мониторинговые исследования. Но я не уверена, что эта идея сегодня без специальных исследований может быть внедрена", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов, не приведет ли сокращение рабочей недели к более интенсивному труду.