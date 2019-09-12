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РИА Новости

Москалькова прокомментировала возможность сокращения рабочей недели

05:51 12.09.2019 (обновлено: 06:26 12.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Сокращение рабочей недели до четырех дней в России вряд ли может быть внедрено без специальных исследований, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
"Чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести мониторинговые исследования. Но я не уверена, что эта идея сегодня без специальных исследований может быть внедрена", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов, не приведет ли сокращение рабочей недели к более интенсивному труду.
Государственная Дума в ближайшее время обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю, по итогам дискуссии с правительством, профсоюзами и работодателями могут подготовить соответствующие законопроекты, сообщил в среду председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что трудовое законодательство не соответствует сегодняшним реалиям.
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Вчера, 18:44РИА Новости
Неверов поддержал предложение Медведева о сокращении рабочей недели
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Татьяна МоскальковаРоссияОбщество
Популярные комментарии
У меня предложение гораздо лучше и эффективнее. Необходимо уменьшить возраст выхода на пенсию на 10 лет, для всех граждан РФ. В итоге получится, как будто сократили рабочую неделю на один день.
12 сентября, 07:54
mmoroz524534
8180003
Соответственно и заработная плата будет урезана. Только вот частные предприятия будут увеличивать продолжительность рабочего дня. Хотя и сейчас в этом деле полный беспредел.
12 сентября, 06:56
Вячеслав Гаджиев
6120101
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