СМИ опубликовали фотографии новой Skoda Octavia

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Портал Motor1.com опубликовал фотографии нового поколения автомобиля Skoda Octavia, на которых видны детали экстерьера и интерьера новинки.
На прототип новой Octavia вернули цельные фары. При этом задние фонари автомобиля заходят на дверь багажника, делая его визуально более широким.
The next-gen @SKODAUK Octavia has been spied up close ahead of its debut in the coming months. https://t.co/6hKS2G2n6M— MOTOR1 (@Motor1com) September 11, 2019
Судя по фотографиям салона, Octavia получила новый руль с двумя спицами и цифровую панель приборов. Также можно увидеть, что воздуховоды по сравнению с предыдущей версией автомобиля располагаются немного ниже. Над ними заметен большой сенсорный экран информационно-развлекательной системы, имитирующий планшет.
Кроме того, новая Octavia лишилась традиционного рычага стояночного тормоза, который отныне будет электрическим. Как отмечает Motor1.com, премьеру новинки можно ожидать не ранее ноября этого года.
Skoda Octavia — автомобиль размерного класса C, производимый чешской компанией Skoda Auto a.s. Текущее поколение доступно в широком спектре модификаций, включая спортивную версию Octavia RS, полноприводную Octavia 4x4, ее вариант с кузовом универсал и увеличенным дорожным просветом Octavia Scout. Skoda Octavia входит в десятку наиболее распространенных иномарок в России, по состоянию на январь 2019 года в стране насчитывалось почти 400 тысяч автомобилей данной модели.