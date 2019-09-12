СМИ опубликовали фотографии новой Skoda Octavia

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Портал Портал Motor1.com опубликовал фотографии нового поколения автомобиля Skoda Octavia, на которых видны детали экстерьера и интерьера новинки.

На прототип новой Octavia вернули цельные фары. При этом задние фонари автомобиля заходят на дверь багажника, делая его визуально более широким.

The next-gen @SKODAUK Octavia has been spied up close ahead of its debut in the coming months. https://t.co/6hKS2G2n6M — MOTOR1 (@Motor1com) September 11, 2019

Судя по фотографиям салона, Octavia получила новый руль с двумя спицами и цифровую панель приборов. Также можно увидеть, что воздуховоды по сравнению с предыдущей версией автомобиля располагаются немного ниже. Над ними заметен большой сенсорный экран информационно-развлекательной системы, имитирующий планшет.

Кроме того, новая Octavia лишилась традиционного рычага стояночного тормоза, который отныне будет электрическим. Как отмечает Motor1.com, премьеру новинки можно ожидать не ранее ноября этого года.