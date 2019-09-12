Участника несанкционированных протестов в Улан-Удэ арестовали на пять суток

КРАСНОЯРСК, 12 сен - РИА Новости. Участник протестов против результатов выборов мэра Улан-Удэ Дмитрий Баиров арестован на пять суток за нарушение порядка организации митинга, сообщили РИА Новости в Советском районном суде города.

В Улан-Удэ в воскресенье состоялись выборы мэра. Победу одержал действующий врио главы горадминистрации Игорь Шутенков (самовыдвиженец), набравший 52,52% голосов. На втором месте - сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ) с 36,58%. В понедельник, как сообщила пресс-служба бурятского омбудсмена, на стихийном митинге на площади Советов протестующие выразили несогласие с результатами выборов. Как подтвердили в региональном МВД, двое активных участников несанкционированного массового мероприятия были задержаны.

Ночью в среду полиция сообщила о задержании еще 17 человек, которые припарковали автобус в пешеходной зоне на площади Советов, оказали сопротивление и применили слезоточивый газ в отношении сотрудников полиции.

"Дмитрий Баиров арестован на пять суток по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения митинга - ред.). Он участвовал в акции", - сказал собеседник агентства.