Нож, которым ударили президента Бразилии, станет музейным экспонатом

"Нет сомнений в соответствующей исторической ценности ножа, который был использован при нападении на президента", - заявил судья в своем постановлении.

Болсонару был ранен во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс 6 сентября 2018 года, почти ровно за месяц до выборов. Удар ножом поразил брыжеечную артерию, которая качает кровь из брюшной полости в кишечник, что вызывало несколько очагов поражений. С тех пор президент перенес несколько операций. В начале сентября 2019 года ему успешно удалили послеоперационную грыжу.