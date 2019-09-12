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РИА Новости

Нож, которым ударили президента Бразилии, станет музейным экспонатом

04:55 12.09.2019 (обновлено: 06:26 12.09.2019)
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© AP Photo / Leo CorreaЖаир Болсонару
Жаир Болсонару
© AP Photo / Leo Correa
Жаир Болсонару. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Нож, которым ударили президента Бразилии Жаира Болсонару в 2018 году, станет экспонатом музея полиции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на постановление суда.
Во вторник суд южного штата Минас-Жерайс распорядился о передаче ножа музею Национальной полицейской академии в бразильской столице Бразилиа, тем самым ответив на запрос федеральной полиции. Длина его лезвия составляет 30 сантиметров.
"Нет сомнений в соответствующей исторической ценности ножа, который был использован при нападении на президента", - заявил судья в своем постановлении.
Музею также достанутся тампоны, "пропитанные биологическими образцами" пострадавшего президента и нападавшего.
Болсонару был ранен во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс 6 сентября 2018 года, почти ровно за месяц до выборов. Удар ножом поразил брыжеечную артерию, которая качает кровь из брюшной полости в кишечник, что вызывало несколько очагов поражений. С тех пор президент перенес несколько операций. В начале сентября 2019 года ему успешно удалили послеоперационную грыжу.
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