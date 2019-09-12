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РИА Новости

Москалькова призвала доработать проект закона об экологической информации

04:40 12.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Максим Блинов
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Необходимо доработать законопроект об экологической информации, в работу должны включиться регионы и омбудсмены, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в ДФО "Защита прав граждан на безопасную окружающую среду".
В 2016 году президент РФ поручил правительству разработать и внести в ГД законопроект, гарантирующий гражданам доступ к информации о качестве атмосферного воздуха, состоянии радиационного фона, почвы, лесном фонде. Правительство внесло этот законопроект в ГД.
"Сегодня одним из ключевых законотворческих процессов является обсуждение законопроекта об экологической информации... Смысл именно в том, что люди должны получать право на информацию о качестве атмосферного воздуха, состоянии радиационного фона, состоянии почвы и так далее", - сказала омбудсмен.
По ее словам, только в июне этого года такой законопроект внесен, но "он не содержит ни механизмов доступа к этой информации, ни перечня информации, которую вправе получить человек".
"Я прошу уполномоченных по правам человека, всех тех, кто имеет право выступать с законодательной инициативой (подключиться – ред.)... Сейчас разворачиваются широкомасштабные общественные слушания по этому законопроекту об экологической информации, и очень важно, чтобы этот закон не выхолостил главную идею - человек должен иметь право знать, какая радиационная атмосфера, что происходит с воздухом. (Нужно) включиться в эту работу", - добавила Москалькова.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
04:19РИА Новости
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Татьяна МоскальковаРоссияОбщество
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