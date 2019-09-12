Москалькова призвала доработать проект закона об экологической информации

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Необходимо доработать законопроект об экологической информации, в работу должны включиться регионы и омбудсмены, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в ДФО "Защита прав граждан на безопасную окружающую среду".

В 2016 году президент РФ поручил правительству разработать и внести в ГД законопроект, гарантирующий гражданам доступ к информации о качестве атмосферного воздуха, состоянии радиационного фона, почвы, лесном фонде. Правительство внесло этот законопроект в ГД.

"Сегодня одним из ключевых законотворческих процессов является обсуждение законопроекта об экологической информации... Смысл именно в том, что люди должны получать право на информацию о качестве атмосферного воздуха, состоянии радиационного фона, состоянии почвы и так далее", - сказала омбудсмен.

По ее словам, только в июне этого года такой законопроект внесен, но "он не содержит ни механизмов доступа к этой информации, ни перечня информации, которую вправе получить человек".