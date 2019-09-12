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РИА Новости
Новое оружие России

Источник: российский пистолет "Удав" прошел войсковые испытания

04:34 12.09.2019
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© РИА Новости / Андрей СтанавовПистолет "Удав" в руках стрелка
Пистолет Удав в руках стрелка
© РИА Новости / Андрей Станавов
Пистолет "Удав" в руках стрелка
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Новейший пистолет "Удав", разработанный Центральным НИИ точного машиностроения (входит в Ростех), прошел войсковые испытания, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Пистолет "Удав" успешно прошел опытную войсковую эксплуатацию", - сказал источник.
Комментарием "Ростеха" РИА Новости к настоящему моменту не располагает.
Самозарядный пистолет "Удав" калибра девять миллиметров - полностью отечественная разработка, собирается из российских комплектующих. Как сообщал ранее индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов, новый пистолетный комплекс прошел государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение.
Межведомственная комиссия, принимающая решение о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, завершила работу, и пистолет получил литеру "О1". Емкость его магазина составляет 18 патронов, что на 10 больше, чем у пистолета Макарова.
Пистолет обеспечивает возможность использования полной номенклатуры боеприпасов 9x21 миллиметров: трассирующие, бронебойные, экспансивные. Кроме того, специально для "Удава" разработаны два новейших патрона - дозвуковой и повышенной пробиваемости.
Гражданская версия будет ориентирована под требования профессиональных спортсменов-стрелков, а ее тактико-технические характеристики, по мнению разработчика, позволят конкурировать с такими известными брендами, как Colt, Walther, Heckler&Koch, Glock, Browning, CZ и другими.
Самозарядный пистолет Удав,
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