Источник: российский пистолет "Удав" прошел войсковые испытания

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Новейший пистолет "Удав", разработанный Центральным НИИ точного машиностроения (входит в Ростех), прошел войсковые испытания, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Пистолет "Удав" успешно прошел опытную войсковую эксплуатацию", - сказал источник.

Комментарием "Ростеха" РИА Новости к настоящему моменту не располагает.

Самозарядный пистолет "Удав" калибра девять миллиметров - полностью отечественная разработка, собирается из российских комплектующих. Как сообщал ранее индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов, новый пистолетный комплекс прошел государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение.

Межведомственная комиссия, принимающая решение о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, завершила работу, и пистолет получил литеру "О1". Емкость его магазина составляет 18 патронов, что на 10 больше, чем у пистолета Макарова.

Пистолет обеспечивает возможность использования полной номенклатуры боеприпасов 9x21 миллиметров: трассирующие, бронебойные, экспансивные. Кроме того, специально для "Удава" разработаны два новейших патрона - дозвуковой и повышенной пробиваемости.