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РИА Новости

Москалькова сообщила о росте коллективных обращений по экологическим правам

04:19 12.09.2019 (обновлено: 05:50 12.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Число коллективных обращений в аппарат омбудсмена по вопросам соблюдения экологических прав в России растёт, всего сейчас прошлый год они составили 15% от поданных 3 тысяч обращений, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в ДФО "Защита прав граждан на безопасную окружающую среду".
"Особенно хотелось бы отметить востребованность национального проекта "Экология" – одного из основных проектов сегодняшнего дня, этот проект имеет достаточно серьезные ресурсы, но освоен лишь очень небольшой процент", - сказала Москалькова.
По её словам, в рамках развития этой темы в 2018 создано 12 новых особо охраняемых территорий федерального значения, в том числе одна на территории ДФО - нацпарк в Якутии "Ленские столбы".
"Вместе с тем, нынешнее состояние экологической безопасности вызывает серьёзные опасения, о чем свидетельствуют поступающие к нам многочисленные обращения, причем количество коллективных обращений возросло", - добавила омбудсмена.
"В прошлом году в общей сложности к нам, уполномоченным по правам человека федерального и регионального уровней, поступило более 3 тысяч обращений, вот лично ко мне 1609. Порядка 15% - это коллективные обращения, за которыми стоят судьбы тысяч людей", - отметила Москалькова
Она отметила, что значительная часть обращений связана с загрязнением атмосферного воздуха и угрозы такового.
"Почти в три раза выросла количество недовольных экологической ситуацией в стране за последние 3 года. И эта тема настолько острая…. Не нужны бомбы, не нужны санкции, если мы сами себя экологически начнем уничтожать… ", - сказала Москалькова.
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