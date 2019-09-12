Москалькова сообщила о росте коллективных обращений по экологическим правам

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Число коллективных обращений в аппарат омбудсмена по вопросам соблюдения экологических прав в России растёт, всего сейчас прошлый год они составили 15% от поданных 3 тысяч обращений, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека в ДФО "Защита прав граждан на безопасную окружающую среду".

"Особенно хотелось бы отметить востребованность национального проекта "Экология" – одного из основных проектов сегодняшнего дня, этот проект имеет достаточно серьезные ресурсы, но освоен лишь очень небольшой процент", - сказала Москалькова.

По её словам, в рамках развития этой темы в 2018 создано 12 новых особо охраняемых территорий федерального значения, в том числе одна на территории ДФО - нацпарк в Якутии "Ленские столбы".

"Вместе с тем, нынешнее состояние экологической безопасности вызывает серьёзные опасения, о чем свидетельствуют поступающие к нам многочисленные обращения, причем количество коллективных обращений возросло", - добавила омбудсмена.

"В прошлом году в общей сложности к нам, уполномоченным по правам человека федерального и регионального уровней, поступило более 3 тысяч обращений, вот лично ко мне 1609. Порядка 15% - это коллективные обращения, за которыми стоят судьбы тысяч людей", - отметила Москалькова

Она отметила, что значительная часть обращений связана с загрязнением атмосферного воздуха и угрозы такового.