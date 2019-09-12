Мадуро рассказал о вооружении ополчения в Венесуэле для участия в учениях

МЕХИКО, 12 сен - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о вооружении народного ополчения для участия в военных учениях на границе с Колумбией.

"Сейчас мы находимся на этапе вооружения народного ополчения. Для выдачи более полумиллиона единиц оружия армия Венесуэлы задействует свои правовые и институциональные механизмы", - сказал Мадуро в ходе телетрансляции из штата Гуарико, которая велась в Twitter.

В начале 2019 года Мадуро заявил о формировании более 50 тысяч подразделений народного ополчения, его численность к декабрю этого года должна вырасти до трех миллионов человек.

По словам Мадуро, правительство и военное руководство страны в настоящий момент занимаются организацией участия обученного контингента ополчения в военных учениях на границе с Колумбией.

Масштабные военные учения на границе с Колумбией проходят с 10 по 28 сентября 2019 года. В эти сроки будут приведены в готовность все системы вооружений.

Как отметил президент Венесуэлы, решение о мобилизации принято на основании анализа данных стратегического командования армии о событиях на границе с Колумбией. Каракас испытывает агрессию со стороны Боготы, заявлял Мадуро.