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РИА Новости

Подъем уровня Амура у Комсомольска остановился

03:28 12.09.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Комсомольске-на-Амуре
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Паводок в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 12 сен - РИА Новости. Уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре в течение суток не поднимался, утром в четверг, как и в среду, он составляет 829 сантиметров, сообщает администрация города.
Из-за паводков в Хабаровском крае введен режим ЧС. Самая сложная ситуация в Комсомольске, где ждут пик паводка. Ситуацию усугубил тайфун "Линлин", который в воскресенье принес месячную норму осадков. Дождевой водой подтоплены подвалы домов и социальных объектов, дороги, дворы, изменена схема движения пассажирского транспорта, отменялись занятия в нескольких школах.
"На утро 12 сентября уровень воды в реке Амур составляет 829 сантиметров, за сутки вода в Амуре не поднялась. Опасным для города считается уровень в 650 сантиметров", - говорится в сообщении.
Как уточнили в администрации, на вечер среды в зоне подтопления находятся 454 индивидуальных дома, это на 80 домов больше, чем во вторник, 947 приусадебных участков, грунтовыми водами подтоплены 421 многоквартирного дома. В пунктах временного размещения находятся 42 человека.
В настоящее время у Хабаровска, который находится выше по течению Амура от Комсомольска, отмечается спад воды. Снижение уровня у Комсомольска-на-Амуре прогнозировалось после 12-14 сентября.
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
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