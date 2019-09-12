Подъем уровня Амура у Комсомольска остановился

ХАБАРОВСК, 12 сен - РИА Новости. Уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре в течение суток не поднимался, утром в четверг, как и в среду, он составляет 829 сантиметров, сообщает администрация города.

Из-за паводков в Хабаровском крае введен режим ЧС. Самая сложная ситуация в Комсомольске, где ждут пик паводка. Ситуацию усугубил тайфун "Линлин", который в воскресенье принес месячную норму осадков. Дождевой водой подтоплены подвалы домов и социальных объектов, дороги, дворы, изменена схема движения пассажирского транспорта, отменялись занятия в нескольких школах.

"На утро 12 сентября уровень воды в реке Амур составляет 829 сантиметров, за сутки вода в Амуре не поднялась. Опасным для города считается уровень в 650 сантиметров", - говорится в сообщении.

Как уточнили в администрации, на вечер среды в зоне подтопления находятся 454 индивидуальных дома, это на 80 домов больше, чем во вторник, 947 приусадебных участков, грунтовыми водами подтоплены 421 многоквартирного дома. В пунктах временного размещения находятся 42 человека.