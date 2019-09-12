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РИА Новости

Роспотребнадзор проверит сухие завтраки для детей

03:26 12.09.2019
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© Depositphotos / drizzutiШоколадные шарики с молоком
Шоколадные шарики с молоком
© Depositphotos / drizzuti
Шоколадные шарики с молоком. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор при поступлении результатов анализа Роскачества проведет внеплановые контрольные проверки сухих завтраков для школьников с расширенным лабораторным исследованием, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Роскачество в понедельник сообщило, что выявило в сухих завтраках для школьников ряда торговых марок превышение допустимого уровня содержания охратоксина А. Эксперты отмечали, что возникновение этого токсина могло быть связано с отсутствием проверки входного сырья (зерна) на наличие микотоксинов.
"При поступлении из АНО "Роскачество" в Роспотребнадзор результатов лабораторного исследования продукции будут проведены внеплановые контрольно-надзорные мероприятия с расширенным лабораторным исследованием образцов (не только той партии, где были обнаружены токсичные элементы, но и аналогичной продукции других дат выработки)", - отметили в Роспотребнадзоре.
Для принятия решения о возможности реализации или изъятии продукции из оборота необходимо провести дополнительные исследования удвоенного количества образцов от партии, пояснили в пресс-службе.
Если токсичные элементы будут выявлены, то руководителю предприятия торговли выдадут предписание об изъятии продукции из оборота, уточнили в Роспотребнадзоре.
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