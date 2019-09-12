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РИА Новости

Источник: запуск к МКС корабля Starliner отложили еще на три недели

03:25 12.09.2019
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Отправка на Международную космическую станцию (МКС) первого американского корабля Starliner без экипажа перенесена с 6 на 28 октября, не исключена дальнейшая отсрочка запуска, сообщил РИА Новости в источник в российской ракетно-космической отрасли.
В августе другой источник в отрасли сообщил РИА Новости об отсрочке старта беспилотного Starliner с 17 сентября до 6 октября. До этого запуск намечался на 17 августа.
"Теперь старт корабля Starliner без экипажа планируется на 28 октября", - сказал собеседник агентства, добавив, что эта дата предварительная и не исключена дальнейшая отсрочка запуска.
Международная космическая станция
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Ранее сообщалось о переносе старта первого пилотируемого Starliner - с 30 ноября на 30 декабря. В его экипаж войдут астронавты НАСА Майкл Финк и Николь Аунапу Манн, а также астронавт Boeing Кристофер Фергюсон.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз". В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX и Starliner - компанией Boeing.
После успешных испытательного беспилотного и пилотируемого полетов корабль будет сертифицирован НАСА для выполнения штатных полетов с экипажами на МКС.
Корабли Starliner будут запускаться с космодрома на мысе Канаверал ракетой-носителем Atlas-5, на первой ступени которой используется российский двигатель РД-180 разработки НПО Энергомаш.
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