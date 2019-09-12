Эксперт: последствия глобального потепления требуют изменения законов

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российская нормативно-правовая база требует существенных изменений в связи с катастрофическими последствиями участившихся в стране природных бедствий из-за глобального потепления климата, считает лауреат премии правительства РФ в области науки и техники, заслуженный спасатель Российской Федерации Михаил Фалеев.

Масштабные наводнения и паводки летом 2019 года привели к гибели людей, прорывам защитных дамб и затоплениям значительного количество домов, а также серьезным разрушениям инфраструктуры. Первое наводнение было зафиксировано в конце июня в Иркутской области. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах. В августе начался сильный паводок на Амуре, а в сентябре из-за тайфуна "Линлин" уровень воды в реке снова начал стремительно подниматься. Подтопления уже зафиксированы в 78 населенных пунктах 10 районов.

"Адекватной угрозам (опасных природных явлений - ред.) должна стать федеральная и субъектовая законодательная база", - заявил Фалеев в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что в стране продолжается строительство домов и инфраструктуры в зонах повышенного риска. Более того, пострадавшие от предыдущих паводков, получив новые квартиры, по решениям судов возвращаются на свои ранее подвергшиеся затоплению участки.

Фалеев добавил, что механизм страхования жизни и имущества россиян практически не совершенствуется и не используется.