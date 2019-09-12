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РИА Новости

Эксперт: последствия глобального потепления требуют изменения законов

03:25 12.09.2019
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© Fotolia / jozsitoeroeГлобальное потепление
Глобальное потепление
© Fotolia / jozsitoeroe
Глобальное потепление. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российская нормативно-правовая база требует существенных изменений в связи с катастрофическими последствиями участившихся в стране природных бедствий из-за глобального потепления климата, считает лауреат премии правительства РФ в области науки и техники, заслуженный спасатель Российской Федерации Михаил Фалеев.
Масштабные наводнения и паводки летом 2019 года привели к гибели людей, прорывам защитных дамб и затоплениям значительного количество домов, а также серьезным разрушениям инфраструктуры. Первое наводнение было зафиксировано в конце июня в Иркутской области. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах. В августе начался сильный паводок на Амуре, а в сентябре из-за тайфуна "Линлин" уровень воды в реке снова начал стремительно подниматься. Подтопления уже зафиксированы в 78 населенных пунктах 10 районов.
"Адекватной угрозам (опасных природных явлений - ред.) должна стать федеральная и субъектовая законодательная база", - заявил Фалеев в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что в стране продолжается строительство домов и инфраструктуры в зонах повышенного риска. Более того, пострадавшие от предыдущих паводков, получив новые квартиры, по решениям судов возвращаются на свои ранее подвергшиеся затоплению участки.
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Фалеев добавил, что механизм страхования жизни и имущества россиян практически не совершенствуется и не используется.
"Таким образом, процесс восстановления после бедствий в рисковых регионах может превратиться в сказку про белого бычка, которая не имеет конца. Думаю, что недавнее совещание, которое провел премьер-министр (РФ Дмитрий) Медведев, даст верный стимул к прогрессу комплексного подхода к вопросам решения борьбы с бедствиями на различных уровнях", - резюмировал Фалеев.
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Михаил ФалеевРоссияОбщество
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