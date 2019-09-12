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РИА Новости

В России наблюдается "дефицит внуков", заявила эксперт

03:35 12.09.2019 (обновлено: 12:14 12.09.2019)
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© Pixabay / emailme3 Дедушка с внуком на прогулке
Дедушка с внуком на прогулке
© Pixabay / emailme3
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В России за последние почти сто лет среднее число внуков у бабушки сократилось в 6,7 раза, заявила РИА Новости заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.
По ее словам, в России в 1926 году на сто бабушек и дедушек приходилось 542 внука, в 2002-м – 87, в 2019-м – 81.
В то же время, общая демографическая нагрузка на группу 15-59-летних не особо значительная – на трех взрослых приходится всего два ребенка или старика, считает она.
"Но как изменилась структура – большая часть нагрузки приходится на людей старшего поколения, соответственно, и социальная сфера должна переориентироваться на них", - добавила эксперт.
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Откуда взяться нынче внукам, если со стариками-пенсионерами так обращается Путин с сотоварищами? Они только себя ценят и своих отпрысков. Это лишний раз доказывает, что революционеры в начале 20-го века были правы, когда покушались на царствующих мошенников и их преданных чиновников.
12 сентября, 05:07
ВЛВлад Лиходеев
1800119
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