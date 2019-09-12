В России наблюдается "дефицит внуков", заявила эксперт

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В России за последние почти сто лет среднее число внуков у бабушки сократилось в 6,7 раза, заявила РИА Новости заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

По ее словам, в России в 1926 году на сто бабушек и дедушек приходилось 542 внука, в 2002-м – 87, в 2019-м – 81.

В то же время, общая демографическая нагрузка на группу 15-59-летних не особо значительная – на трех взрослых приходится всего два ребенка или старика, считает она.