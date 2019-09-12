Для японских туристов создадут сайт с информацией о Владивостоке

ТОКИО, 12 сен – РИА Новости. Предприниматель Со Окамото, который в ближайшее время запустит сайт о Владивостоке и ряд других проектов по Дальнему Востоку, считает, что регион может стать привлекательным для краткосрочных туров японцев - на 2-3 дня. О своем сайте и других проектах он рассказал РИА Новости.

На полях V Восточного экономического форума губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, что скоро для японских туристов будет создан сайт, который "разрабатывает известный японский блогер Со Окамото". Однако сам Окамото себя блогером не считает и блога не ведет. Он профессионально занимается фотосъемкой, а также организацией промоакций и бизнес-проектов. Сайт начнет работать в сентябре-октябре. Окамото видит его как бизнес-проект, который со временем начнет приносить доход, прежде всего, за счет рекламы, а также связанных с ним проектов.

"Сайт предназначен для туристов. Он будет содержать основную информацию о Владивостоке, о его достопримечательностях, ресторанах, сувенирах, а также предлагать уникальный контент. Например, фотосессию, визит в русские семьи – короткий хоум-стей, посещение бани. Сначала это будет сайт для туристов, затем я хочу включить и информацию, полезную для бизнесменов, приезжающих во Владивосток", - сказал Окамото.

До прошлого года он работал в компании Nicon, 6 лет - в ее московском отделении. Окамото женат на русской.

"Так что интерес к России и связям между нашими странами у меня возник неслучайно. Японцы очень мало знают о России. Я хотел что-то сделать в области гуманитарных обменов и понял, что лучше всего подходит туризм. Но до Москвы или Санкт-Петербурга из Японии лететь далеко, для этого нужен длинный отпуск, который у японцев бывает редко. А вот во Владивосток вполне можно съездить на выходные или на три праздничных дня", - поделился Окамото своей идеей.

По его замыслу, Владивосток вполне может стать такой же притягательной туристической точкой для японцев, какими сейчас являются Южная Корея или Тайвань – доступные по цене и времени перелета.