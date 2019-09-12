В России определили разработчика нового самолета на замену Ан-2

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Минпромторг определил разработчика легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 ("кукурузника"), следует из протокола подведения итогов открытого конкурса.

Им стал Уральский завод гражданской авиации (УЗГА).

В ведомстве не стали комментировать РИА Новости эту информацию.

Ранее в пресс-службе Минпромторга анонсировали создание нового регионального самолета вместимостью 9-14 человек. Изначально планировалось, что Ан-2 заменит одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе "кукурузника". Его серийное производство планировалось начать в 2021 году на Улан-Удэнском авиазаводе.

Однако потом в ведомстве заявили, что "Байкал" — это экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий.

Ранее главный конструктор УЗГА по самолетостроению Вадим Демин сообщил, что завод предлагает разработать девятиместный моноплан на замену Ан-2.

По его словам, самолет будет иметь максимальную взлетную массу 4,8 тысячи килограммов, что в 1,5 раза меньше, чем у ТВС-2ДТС. Это соответствует нормам АП-23, которые устанавливают ограничения по весу для легких одномоторных самолетов в 5,7 тысячи килограммов.

Ан-2 ("Аннушка", "кукурузник") — советский легкий многоцелевой самолет. Из-за простоты в эксплуатации, неприхотливости и возможности работы на небольших грунтовых аэродромах широко эксплуатировался на местных воздушных линиях для перевозки пассажиров и грузов, в частности в отдаленные села, а также для различных хозяйственных работ.

С чего все началось

В августе Минпромторг разместил на портале госзакупок заявку на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию легкого самолета. Согласно материалам закупки, на разработку потребуется более 1,2 миллиарда рублей.

Необходимость создания такого самолета, по мнению ведомства, вызвана сокращением парка Ан-2. По данным Минпромторга, в 15 регионах авиация — главная составляющая транспортной системы, а более 28 тысяч населенных пунктов не имеют наземного сообщения.

В техническом задании, приведенном в документации, говорится, что уже разработан аванпроект самолета: он должен быть стандартной аэродинамической схемы и пассажировместимостью 9-14 человек.

Также отмечается что воздушное судно будет соответствовать современным требованиям рынка и будет создано на основе передовых перспективных научно-технических решений и технологий.

Согласно материалам закупки, до декабря планируется создать чертеж общего вида самолета и эскизно-техническую проектную документацию, провести расчеты на статическую прочность, а также сформировать рабочую конструкторскую документацию на планер, его системы и силовую установку.