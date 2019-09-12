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РИА Новости

В России определили разработчика нового самолета на замену Ан-2

03:09 12.09.2019 (обновлено: 10:47 12.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Ан-2
Самолет Ан-2
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Самолет Ан-2. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Минпромторг определил разработчика легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 ("кукурузника"), следует из протокола подведения итогов открытого конкурса.
Им стал Уральский завод гражданской авиации (УЗГА).
В ведомстве не стали комментировать РИА Новости эту информацию.
Ранее в пресс-службе Минпромторга анонсировали создание нового регионального самолета вместимостью 9-14 человек. Изначально планировалось, что Ан-2 заменит одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе "кукурузника". Его серийное производство планировалось начать в 2021 году на Улан-Удэнском авиазаводе.
Однако потом в ведомстве заявили, что "Байкал" — это экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий.
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Уральский авиазавод предложил разработать моноплан на замену Ан-2
Ранее главный конструктор УЗГА по самолетостроению Вадим Демин сообщил, что завод предлагает разработать девятиместный моноплан на замену Ан-2.
По его словам, самолет будет иметь максимальную взлетную массу 4,8 тысячи килограммов, что в 1,5 раза меньше, чем у ТВС-2ДТС. Это соответствует нормам АП-23, которые устанавливают ограничения по весу для легких одномоторных самолетов в 5,7 тысячи килограммов.
Ан-2 ("Аннушка", "кукурузник") — советский легкий многоцелевой самолет. Из-за простоты в эксплуатации, неприхотливости и возможности работы на небольших грунтовых аэродромах широко эксплуатировался на местных воздушных линиях для перевозки пассажиров и грузов, в частности в отдаленные села, а также для различных хозяйственных работ.
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С чего все началось

В августе Минпромторг разместил на портале госзакупок заявку на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию легкого самолета. Согласно материалам закупки, на разработку потребуется более 1,2 миллиарда рублей.
Необходимость создания такого самолета, по мнению ведомства, вызвана сокращением парка Ан-2. По данным Минпромторга, в 15 регионах авиация — главная составляющая транспортной системы, а более 28 тысяч населенных пунктов не имеют наземного сообщения.
В техническом задании, приведенном в документации, говорится, что уже разработан аванпроект самолета: он должен быть стандартной аэродинамической схемы и пассажировместимостью 9-14 человек.
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Также отмечается что воздушное судно будет соответствовать современным требованиям рынка и будет создано на основе передовых перспективных научно-технических решений и технологий.
Согласно материалам закупки, до декабря планируется создать чертеж общего вида самолета и эскизно-техническую проектную документацию, провести расчеты на статическую прочность, а также сформировать рабочую конструкторскую документацию на планер, его системы и силовую установку.
Комплект конструкторской документации на опытный образец планируется разработать до сентября 2020 года, а после — до декабря — предполагается создать сам опытный образец самолета для статических испытаний.
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Ан-2РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Ничего не получится. 30 лет ничего не делали, а тут БАХ! И полетели. В таких случаях, покупают лицензию на производство иностранного самолета. Налаживают выпуск и уже потом, на его основе разрабатывают своё. СССР, собственно, так и делал на раннем этапе. Так, сейчас, делает Китай.
12 сентября, 07:48
ИБИван Брынов
300007
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