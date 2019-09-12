СМИ: спикеру Нацсобрания Франции предъявили обвинения

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Три судьи-следователя во французском городе Лилль предъявили обвинения спикеру Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Франции Ришару Феррану в связи с "незаконным получением выгоды" от предприятия, сообщает газета Три судьи-следователя во французском городе Лилль предъявили обвинения спикеру Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Франции Ришару Феррану в связи с "незаконным получением выгоды" от предприятия, сообщает газета Parisien

Ранее со ссылкой на телеканал BFMTV сообщалось, что спикер Национального собрания Ферран дает показания по делу о неправомерных финансовых сделках в связи с обществом страховщиков Mutuelles de Bretagne, которое в свое время привело к его отставке с поста министра.

Газета отмечает, что дача показаний продлилась более 13 часов. Решение было принято в ночь со среды на четверг.

В заявлении чиновника, которое цитирует издание, он отмечает, что "полон решимости продолжать миссию, порученную ему его партнерами и избирателями". То есть, таким образом, он не собирается уходить в отставку со своего поста. Ферран заявил, что "спокоен в отношении результатов разбирательства".

При этом адвокаты чиновника будут оспаривать решение о привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу.

В 2017 году Ферран, занимавший пост министра территориальной целостности, оказался объектом статьи еженедельника Canard Enchaine, который утверждал, что некоммерческая организация Феррана в 2011 году взяла в аренду офис, принадлежавший агентству недвижимости его сожительницы, что, по мнению издания, создало ситуацию с конфликтом интересов. Издание Monde также публиковало факты, которые якобы свидетельствуют о "смешении жанров" общественной и частной жизни Феррана. В частности, газета писала, что, будучи избранным в парламент, Ферран внес законопроект в интересах сообщества страховщиков, от которого все еще получал финансовую помощь.