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РИА Новости

СМИ: спикеру Нацсобрания Франции предъявили обвинения

02:47 12.09.2019
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© AP Photo / Eric Feferberg Ришар Ферран
Ришар Ферран
© AP Photo / Eric Feferberg
Ришар Ферран . Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Три судьи-следователя во французском городе Лилль предъявили обвинения спикеру Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Франции Ришару Феррану в связи с "незаконным получением выгоды" от предприятия, сообщает газета Parisien.
Ранее со ссылкой на телеканал BFMTV сообщалось, что спикер Национального собрания Ферран дает показания по делу о неправомерных финансовых сделках в связи с обществом страховщиков Mutuelles de Bretagne, которое в свое время привело к его отставке с поста министра.
Газета отмечает, что дача показаний продлилась более 13 часов. Решение было принято в ночь со среды на четверг.
В заявлении чиновника, которое цитирует издание, он отмечает, что "полон решимости продолжать миссию, порученную ему его партнерами и избирателями". То есть, таким образом, он не собирается уходить в отставку со своего поста. Ферран заявил, что "спокоен в отношении результатов разбирательства".
При этом адвокаты чиновника будут оспаривать решение о привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу.
В 2017 году Ферран, занимавший пост министра территориальной целостности, оказался объектом статьи еженедельника Canard Enchaine, который утверждал, что некоммерческая организация Феррана в 2011 году взяла в аренду офис, принадлежавший агентству недвижимости его сожительницы, что, по мнению издания, создало ситуацию с конфликтом интересов. Издание Monde также публиковало факты, которые якобы свидетельствуют о "смешении жанров" общественной и частной жизни Феррана. В частности, газета писала, что, будучи избранным в парламент, Ферран внес законопроект в интересах сообщества страховщиков, от которого все еще получал финансовую помощь.
Сам Ферран отверг обвинения СМИ в возможной причастности к финансовым махинациям, назвав свои действия в профессиональной области "законными и прозрачными", и добавил, что не оставит своего поста. В результате публикаций и последовавшего за ними предварительного следствия Ферран все же подал в отставку с поста министра.
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