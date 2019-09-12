Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T10:30Z
https://ria.ru/20190912/1558592871.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155592/23/1555922350_0:0:3359:1889_1036x0_80_0_0_19a033aab19aaf31ee41f6a84279505d.jpg
РИА Новости

В Британии назвали самое опасное российское оружие

02:47 12.09.2019 (обновлено: 10:30 12.09.2019)
57011
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРакетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс Искандер-М
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Ракетный комплекс "Искандер-М" . Архивное фото
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. ЗРК С-400, береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер" — самые опасные виды российского оружия, пишет Janes 360 со ссылкой на заявление помощника по потенциалу и боеготовности начальника штаба ВВС Великобритании Джулиана Болла.
По его словам, благодаря ним Россия создала зоны ограничения доступа и маневра (A2/AD), которые ставят под сомнение способность Великобритании оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию.
A2/AD

A2/AD — ограничение и воспрещение доступа и маневра — концепция сдерживания противника (обычно комплексом вооружений) путем создания повышенной опасности для дислоцирования или перемещения его сил в защищаемую местность.

Читать далее
При этом бороться с таким ограничением Болл предлагает при помощи искусственного интеллекта, разработки перспективных видов оружия и изменения тактики ведения военных действий.
Транспортно-пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф
20 июня, 03:50РИА Новости
National Interest рассказал, почему НАТО следует бояться С-400
С-400 "Триумф" — современный ЗРК большой дальности, предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность его действия — 400 километров, он способен уничтожать цели на высоте до 30 километров.
"Бастион" — береговой ракетный комплекс, предназначенный для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.
"Искандер" — семейство оперативно-тактических ракетных комплексов. Основное назначение данных комплексов - уничтожение систем противовоздушной и противоракетной обороны противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 километров.
Военнослужащие НАТО
31 марта, 04:55РИА Новости
Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией
4437291815
Обсудить 28
Бастион (ракетный комплекс)ИскандерС-400 «Триумф»ВеликобританияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Вот Навальный и его товарищи предлагают от всего этого отказаться ради дружбы с западом. Нужна ли нам такая дружба, если вас не боятся и следовательно не уважают.
12 сентября, 05:50
Михаил Иванов
128411016
Самое страшное оружие в России - люди. Металл можно уничтожить, раздавить, растоптать. Русских - НИКОГДА!!!
12 сентября, 09:07
mister.lsv2017
5310002
Рекомендуем
РИА
Новости
Лента
новостей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:15В Ереване у здания суда собрались сторонники и противники Кочаряна
12:15СМИ: начало суда над новозеландским стрелком перенесли из-за Рамадана
12:14Новосибирские хирурги провели уникальную операцию на сердце
12:12В Петербурге представители ШОС обсудят борьбу с террористами и их дронами
12:10В Дзержинске подросток подрался с водителем троллейбуса
12:09Эксперт назвал политику Ирана по постепенному выходу из СВПД эффективной
12:08Опрос: большинство работодателей не поддержали переход на четырехдневку
12:06В Госдуме назвали "нацидею" Украины вернуть Крым глупостью
12:06В Краснодаре локализовали пожар на складе с деревянными поддонами
12:00Молдавия хочет восстановить отношения с Россией в рамках договора о ЗСТ
12:00В ДНР квалифицировали обстрел сотрудников МЧС как теракт
11:59Площадь пожара на складе в Краснодаре выросла до 1,8 тысячи "квадратов"
11:58В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
11:58Россия предложила США ряд мер для решения проблем вокруг ДСНВ
11:57Медведев поздравил Спивакова с юбилеем
11:56Турчак призвал единороссов "не почивать на лаврах" после выборов
11:56В Краснодаре загорелся склад с деревянными поддонами
11:54Четверг в Москве может побить рекорд тепла
11:48Экс-президента Зимбабве похоронят в родной деревне на следующей неделе
11:48Зеленский назначил начальников управления СБУ в четырех областях
Лента новостейМолния