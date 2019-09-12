В Британии назвали самое опасное российское оружие

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. ЗРК С-400, береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер" — самые опасные виды российского оружия, пишет ЗРК С-400, береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер" — самые опасные виды российского оружия, пишет Janes 360 со ссылкой на заявление помощника по потенциалу и боеготовности начальника штаба ВВС Великобритании Джулиана Болла.

По его словам, благодаря ним Россия создала зоны ограничения доступа и маневра (A2/AD), которые ставят под сомнение способность Великобритании оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию.

A2/AD A2/AD — ограничение и воспрещение доступа и маневра — концепция сдерживания противника (обычно комплексом вооружений) путем создания повышенной опасности для дислоцирования или перемещения его сил в защищаемую местность. Читать далее

При этом бороться с таким ограничением Болл предлагает при помощи искусственного интеллекта, разработки перспективных видов оружия и изменения тактики ведения военных действий.

С-400 "Триумф" — современный ЗРК большой дальности, предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность его действия — 400 километров, он способен уничтожать цели на высоте до 30 километров.

"Бастион" — береговой ракетный комплекс, предназначенный для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.