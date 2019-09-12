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РИА Новости

Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения увеличилась за сутки

02:16 12.09.2019
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© РИА Новости / Сергей СтроителевЛиквидация лесных пожаров
Ликвидация лесных пожаров
© РИА Новости / Сергей Строителев
Ликвидация лесных пожаров
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, за минувшие сутки увеличилась до 207 гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось, что в России тушили 11 лесных пожаров на площади 202 гектара.
"На 00.00 мск 12 сентября на территории РФ действовало 16 лесных пожаров на площади 207 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.
По данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России были ликвидированы 24 лесных пожара на площади 122 гектара.
Наибольшая площадь пожаров, по которым ведется активное тушение, фиксируется в Красноярском крае - 10 пожаров на площади 197 гектаров. На втором месте - Якутия, где тушат два пожара на площади семи гектаров.
Режим ЧС из-за пожаров действует в двух регионах: на всей территории Красноярского края и в одном районе Якутии.
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