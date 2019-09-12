В водах Приморья за браконьерство за сутки задержали 250 рыбаков из КНДР

"Вслед за мигрирующим кальмаром к берегам Приморья снова потянулись маломерные плавсредства соседнего государства. В настоящее время в исключительной экономической зоне РФ на траверзе поселка Преображение уже находятся более 100 северокорейских шхун. В целях пресечения незаконного промысла и стабилизации ситуации в данный район дополнительно направлены корабли пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области. Вопреки предпринимаемым мерам иностранные суда продолжают вести незаконный промысел, за что задерживаются и привлекаются к ответственности в соответствии с российским законодательством", - отмечает УФСБ.