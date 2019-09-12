В водах Приморья за браконьерство за сутки задержали 250 рыбаков из КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Пограничники за сутки задержали 16 северокорейских шхун и более 250 рыбаков за незаконный промысел кальмара у берегов Приморья, сообщает региональное погрануправление ФСБ.
Отмечается, что после разрушительных тайфунов в Приморье в конце августа - начале сентября пограничники проконтролировали выход из территориальных вод укрывавшихся от шторма иностранных промысловых судов.
"У приморского побережья остались лишь 32 шхуны без экипажей, выброшенные на берег", - отмечают пограничники.
Сообщалось, что северокорейский рыбак с одной из таких шхун был спасен на днях экипажем сухогруза "Курильское озеро" и передан пограничникам. Его состояние удовлетворительное, и после оформления всех необходимых документов он отправится на родину.
"Вслед за мигрирующим кальмаром к берегам Приморья снова потянулись маломерные плавсредства соседнего государства. В настоящее время в исключительной экономической зоне РФ на траверзе поселка Преображение уже находятся более 100 северокорейских шхун. В целях пресечения незаконного промысла и стабилизации ситуации в данный район дополнительно направлены корабли пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области. Вопреки предпринимаемым мерам иностранные суда продолжают вести незаконный промысел, за что задерживаются и привлекаются к ответственности в соответствии с российским законодательством", - отмечает УФСБ.
По всем фактам нарушения режима границы и ведения незаконного промысла проинформированы генеральный консул КНДР во Владивостоке и руководство пограничных органов КНДР.