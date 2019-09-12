Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T04:27Z
https://ria.ru/20190912/1558592759.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155758/05/1557580565_0:317:3077:2048_1036x0_80_0_0_0ac0e0d8d727a167c7d89e0091c932db.jpg
РИА Новости

В водах Приморья за браконьерство за сутки задержали 250 рыбаков из КНДР

02:09 12.09.2019 (обновлено: 04:27 12.09.2019)
6561
© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкЛов рыбы
Лов рыбы
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Лов рыбы . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Пограничники за сутки задержали 16 северокорейских шхун и более 250 рыбаков за незаконный промысел кальмара у берегов Приморья, сообщает региональное погрануправление ФСБ.
Отмечается, что после разрушительных тайфунов в Приморье в конце августа - начале сентября пограничники проконтролировали выход из территориальных вод укрывавшихся от шторма иностранных промысловых судов.
"У приморского побережья остались лишь 32 шхуны без экипажей, выброшенные на берег", - отмечают пограничники.
Прибрежный лов рыбы в Севастополе
18 августа, 08:00РИА Новости
"Это у вас там все магазинное". Почему северянам запрещают ловлю рыбы
Сообщалось, что северокорейский рыбак с одной из таких шхун был спасен на днях экипажем сухогруза "Курильское озеро" и передан пограничникам. Его состояние удовлетворительное, и после оформления всех необходимых документов он отправится на родину.
"Вслед за мигрирующим кальмаром к берегам Приморья снова потянулись маломерные плавсредства соседнего государства. В настоящее время в исключительной экономической зоне РФ на траверзе поселка Преображение уже находятся более 100 северокорейских шхун. В целях пресечения незаконного промысла и стабилизации ситуации в данный район дополнительно направлены корабли пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области. Вопреки предпринимаемым мерам иностранные суда продолжают вести незаконный промысел, за что задерживаются и привлекаются к ответственности в соответствии с российским законодательством", - отмечает УФСБ.
По всем фактам нарушения режима границы и ведения незаконного промысла проинформированы генеральный консул КНДР во Владивостоке и руководство пограничных органов КНДР.
Сотрудник береговой охраны пограничного управления ФСБ России по Мурманской области выпускает пойманного браконьерами камчатского краба в Баренцевом море
29 мая, 19:43РИА Новости
ФСБ предложила ужесточить наказание за незаконный вылов крабов
57202180
Обсудить 6
КНДРПриморский крайПроисшествия
Рекомендуем
В Антарктиде нашли затерянную пещеру
В Антарктиде нашли "затерянную" пещеру
РИА
Новости
Тундра Ямала
В ямальской тундре нашли "оазисы" с ромашками и маками
Газокомпрессорная станция в украинском Ужгороде
"Нафтогаз" объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
В Британии назвали самое опасное российское оружие
Лента
новостей
Здание Государственной Думы РФ
Уровень жизни сельских жителей учтут при рассмотрении бюджета
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Ученик школы №4 города Сосновоборска Красноярского края
Конфликтом в красноярской школе из-за прически ученика заинтересовался СК
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути
В Швеции отметили безопасность Севморпути и оценили его влияние на экологию
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Жаир Болсонару
Нож, которым ударили президента Бразилии, станет музейным экспонатом
Внешний вид Бутырского следственного изолятора
В башнях "Бутырки" пугачевских времен нашли заключенных
Беженцы с Ближнего Востока на железнодорожном вокзале в Мюнхене
Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
Флаг на здании Центрального банка РФ
В Центробанке дали советы, как не купить ненужную услугу в банке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:15В Ереване у здания суда собрались сторонники и противники Кочаряна
12:15СМИ: начало суда над новозеландским стрелком перенесли из-за Рамадана
12:14Новосибирские хирурги провели уникальную операцию на сердце
12:12В Петербурге представители ШОС обсудят борьбу с террористами и их дронами
12:10В Дзержинске подросток подрался с водителем троллейбуса
12:09Эксперт назвал политику Ирана по постепенному выходу из СВПД эффективной
12:08Опрос: большинство работодателей не поддержали переход на четырехдневку
12:06В Госдуме назвали "нацидею" Украины вернуть Крым глупостью
12:06В Краснодаре локализовали пожар на складе с деревянными поддонами
12:00Молдавия хочет восстановить отношения с Россией в рамках договора о ЗСТ
12:00В ДНР квалифицировали обстрел сотрудников МЧС как теракт
11:59Площадь пожара на складе в Краснодаре выросла до 1,8 тысячи "квадратов"
11:58В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
11:58Россия предложила США ряд мер для решения проблем вокруг ДСНВ
11:57Медведев поздравил Спивакова с юбилеем
11:56Турчак призвал единороссов "не почивать на лаврах" после выборов
11:56В Краснодаре загорелся склад с деревянными поддонами
11:54Четверг в Москве может побить рекорд тепла
11:48Экс-президента Зимбабве похоронят в родной деревне на следующей неделе
11:48Зеленский назначил начальников управления СБУ в четырех областях
Лента новостейМолния