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РИА Новости

ВС США разрешил администрации Трампа ограничить предоставление убежища

01:26 12.09.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Верховный суд США разрешил администрации Трампа ограничить предоставление убежища иностранцам, следует из постановления суда.
Ранее администрация Трампа выпустила указ, согласно которому власти США намерены отказать в праве на предоставление убежища на южной границе страны с Мексикой тем мигрантам, которые до ее прохождения пересекли территорию другого государства, говорится в опубликованном на сайте Федерального реестра документе. После этого, однако, решение было заблокировано окружным судом штата Калифорнии.
"Заявление (администрации Трампа - ред.) одобрено судом", - говорится в опубликованном документе.
За одобрение прошения высказались семь судей, двое - против
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