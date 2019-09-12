ВС США разрешил администрации Трампа ограничить предоставление убежища

ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Верховный суд США разрешил администрации Трампа ограничить предоставление убежища иностранцам, следует из постановления суда.
Ранее администрация Трампа выпустила указ, согласно которому власти США намерены отказать в праве на предоставление убежища на южной границе страны с Мексикой тем мигрантам, которые до ее прохождения пересекли территорию другого государства, говорится в опубликованном на сайте Федерального реестра документе. После этого, однако, решение было заблокировано окружным судом штата Калифорнии.
"Заявление (администрации Трампа - ред.) одобрено судом", - говорится в опубликованном документе.
За одобрение прошения высказались семь судей, двое - против