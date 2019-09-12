В ООН раскритиковали планы Израиля по Иорданской долине

ООН, 12 сен – РИА Новости. Израиль, установив суверенитет на Иорданской долиной, нарушит международное право, предупредил генсек ООН Антониу Гутерреш.
О планах распространения суверенитета Израиля на Иорданскую долину премьер страны Биньямин Нетаньяху объявил во вторник. Первые шаги Нетаньяху намерен предпринять сразу после формирования нового кабинета министров после выборов в кнессет, которые пройдут 17 сентября.
Как говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, Гутерреш обеспокоен планами Нетаньяху об установлении суверенитета Израиля над территориями на оккупированном Западном берегу Иордана.
"Такие шаги в случае их реализации будут представлять собой серьезное нарушение международного права. Они будут разрушительными для возможного возрождения переговоров и регионального мира", - отмечается в заявлении.
Генсек ООН по-прежнему поддерживает урегулирование между палестинцами и израильтянами на основе соответствующих резолюций всемирной организации.
Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Сейчас на Западном берегу существует порядка 120 крупных и мелких поселений, в которых живут сотни тысяч израильтян. Поселения не считаются частью Израиля, ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот. ООН считает эти территории оккупированными, в Израиле все чаще раздаются голоса о том, что государство должно распространить свой суверенитет на эти земли.