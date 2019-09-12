Выход в открытый космос Скворцова и Скрипочки перенесли на 31 октября

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Выход в открытый космос россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки с борта Международной космической станции (МКС), планировавшийся на 20 ноября, перенесен на 31 октября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Роскосмоса.

"Подтверждаем информацию о планируемом переносе выхода российских космонавтов в открытый космос с 20 ноября на 31 октября", - сказал собеседник агентства, не уточнив при этом причины переноса.

Первый в 2019 году выход российских космонавтов с борта МКС был выполнен 29 мая.

Ранее сообщалось, что во время выхода космонавты поменяют сменную панель системы терморегулирования модуля "Заря", снимут научное оборудование и установят новое на модулях "Звезда" и "Поиск". Они также демонтируют находящийся длительное время снаружи станции элемент корабля "Союз", что послужит основой для решения о продлении ресурса корабля больше 210 суток.