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РИА Новости

Источник: Иван Демидов может стать новым руководителем парка "Зарядье"

00:55 12.09.2019 (обновлено: 01:13 12.09.2019)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкТелеведущий и политический деятель Иван Демидов
Телеведущий и политический деятель Иван Демидов
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Телеведущий и политический деятель Иван Демидов. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава Фонда развития современного искусства, бывший телеведущий Иван Демидов может стать новым руководителем столичного парка "Зарядье", а нынешний его руководитель Павел Трехлеб может возглавить Парк Горького, сообщил РИА Новости источник в мэрии Москвы.
"Такие перестановки предполагаются", - сообщил РИА Новости источник в мэрии Москвы в ответ на вопрос, станет ли Демидов руководителем "Зарядья", а Трехлеб - главой Парка Горького.
Парк "Зарядье" был открыт в 2017 году, в день празднования 870-летия Москвы. Он построен на месте снесенной гостиницы "Россия" возле Московского Кремля.  Уже  в первый месяц работы его посетило более 1 миллиона человек. В июне этого года Трехлеб рассказал, что число посетителей уже превысило 18 миллионов человек, 40% из них – иностранные туристы.
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ЗарядьеИван ДемидовМоскваОбщество
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