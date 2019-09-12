Источник: Иван Демидов может стать новым руководителем парка "Зарядье"

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава Фонда развития современного искусства, бывший телеведущий Иван Демидов может стать новым руководителем столичного парка "Зарядье", а нынешний его руководитель Павел Трехлеб может возглавить Парк Горького, сообщил РИА Новости источник в мэрии Москвы.
"Такие перестановки предполагаются", - сообщил РИА Новости источник в мэрии Москвы в ответ на вопрос, станет ли Демидов руководителем "Зарядья", а Трехлеб - главой Парка Горького.
Парк "Зарядье" был открыт в 2017 году, в день празднования 870-летия Москвы. Он построен на месте снесенной гостиницы "Россия" возле Московского Кремля. Уже в первый месяц работы его посетило более 1 миллиона человек. В июне этого года Трехлеб рассказал, что число посетителей уже превысило 18 миллионов человек, 40% из них – иностранные туристы.