Источник: Иван Демидов может стать новым руководителем парка "Зарядье"

Парк "Зарядье" был открыт в 2017 году, в день празднования 870-летия Москвы. Он построен на месте снесенной гостиницы "Россия" возле Московского Кремля. Уже в первый месяц работы его посетило более 1 миллиона человек. В июне этого года Трехлеб рассказал, что число посетителей уже превысило 18 миллионов человек, 40% из них – иностранные туристы.