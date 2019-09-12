Марка в честь премии Ага Хана с видом Казанского кремля выходит в обращение

КАЗАНЬ, 12 сен - РИА Новости. Почтовая марка, посвященная архитектурной премии Ага Хана, с изображением Казанского кремля выйдет в обращение в четверг - церемония гашения марки состоится в татарстанском Болгаре с участием госсоветника Татарстана Минтимера Шаймиева и принца Ага Хана, сообщает оргкомитет премии.

Архитектурная премия Ага Хана - одна из старейших и крупнейших наград в области архитектуры. Экспертное жюри отбирает самые разные проекты - от программ благоустройства трущоб до строительства "зеленых" высоток. Премия вручается каждые три года за проекты, устанавливающие новые стандарты в архитектуре, планировании, сохранении исторического наследия и ландшафтном дизайне. Ею награждаются не только архитекторы, но и отмечается работа муниципалитетов, строителей, заказчиков, мастеров и инженеров, которые сыграли важную роль в реализации проекта.

Программа развития общественных пространств Татарстана, вошедшая в число победителей премии в 2019 году, стала единственным российским проектом, награждённым премией Ага Хана за ее 42-летнюю историю. Награждение победителей премии состоится 13 сентября в Казани.

"В почтовое обращение выйдет марка, посвященная архитектурной премии Ага Хана. На почтовой марке изображен логотип премии Ага Хана на фоне Казанского кремля. Церемония гашения специальной почтовой марки состоится в Болгарской исламской академии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительно к выпуску почтовой марки будет издан конверт первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы, Казани и Болгара. Марка отпечатана тиражам 150 тысяч штук, номинал марки - 53 рубля, размер - 42х30 миллиметров.