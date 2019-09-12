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РИА Новости
Республика Татарстан

Марка в честь премии Ага Хана с видом Казанского кремля выходит в обращение

00:51 12.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКазанский кремль
Казанский кремль
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Казанский кремль. Архивное фото
КАЗАНЬ, 12 сен - РИА Новости. Почтовая марка, посвященная архитектурной премии Ага Хана, с изображением Казанского кремля выйдет в обращение в четверг - церемония гашения марки состоится в татарстанском Болгаре с участием госсоветника Татарстана Минтимера Шаймиева и принца Ага Хана, сообщает оргкомитет премии.
Архитектурная премия Ага Хана - одна из старейших и крупнейших наград в области архитектуры. Экспертное жюри отбирает самые разные проекты - от программ благоустройства трущоб до строительства "зеленых" высоток. Премия вручается каждые три года за проекты, устанавливающие новые стандарты в архитектуре, планировании, сохранении исторического наследия и ландшафтном дизайне. Ею награждаются не только архитекторы, но и отмечается работа муниципалитетов, строителей, заказчиков, мастеров и инженеров, которые сыграли важную роль в реализации проекта.
Программа развития общественных пространств Татарстана, вошедшая в число победителей премии в 2019 году, стала единственным российским проектом, награждённым премией Ага Хана за ее 42-летнюю историю. Награждение победителей премии состоится 13 сентября в Казани.
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"В почтовое обращение выйдет марка, посвященная архитектурной премии Ага Хана. На почтовой марке изображен логотип премии Ага Хана на фоне Казанского кремля. Церемония гашения специальной почтовой марки состоится в Болгарской исламской академии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дополнительно к выпуску почтовой марки будет издан конверт первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы, Казани и Болгара. Марка отпечатана тиражам 150 тысяч штук, номинал марки - 53 рубля, размер - 42х30 миллиметров.
Архитектурная премия Ага Хана была учреждена в 1977 году для поиска и поощрения проектов, удовлетворяющих потребности местных сообществ, значительную часть населения которых составляют представители мусульманских общин. Награда присуждается за архитектурные достижения в области современного дизайна, социального строительства, развития локальных общественных пространств, сохранения исторического наследия, поддержания и развития территорий, а также в сфере ландшафтного дизайна и улучшения окружающей среды. С момента создания премии 42 года назад было награждено 116 проектов и получено более 9 тысяч заявок.
Тренер Анатолий Тарасов
28 ноября 2018, 12:03РСпорт
Вышла в обращение почтовая карточка к 100-летию со дня рождения Анатолия ТарасоваПочтовая почтовая карточка с оригинальной маркой, посвященная 100-летию со дня рождения заслуженного тренера СССР по хоккею Анатолия Тарасова, вышла в обращение, сообщает пресс-служба Почты России.
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Республика ТатарстанТатарстанКазаньОбщество
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