СМИ: ВВС Израиля нанесли удары по военной базе ХАМАС в секторе Газа

ГАЗА, 11 сен - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли ракетные удары по военной базе правящего в секторе Газа движения ХАМАС, находящейся на севере анклава, сообщило палестинское агентство "ар-Рай".
По данным агентства, было нанесено не менее пяти ракетных ударов. В ответ силы ХАМАС открыли огонь из зенитных орудий.
О возможных жертвах ракетного обстрела не сообщается.
Позднее израильские военные подтвердили факт ударов, отметив, что они стали ответом на запуск ракет из сектора Газа. Ответственность за "происходящее в секторе Газа" Армия обороны Израиля возложила на ХАМАС.
Ранее в среду израильские военные нанесли ответный удар из танка по объектам ХАМАС в секторе Газа после обстрелов со стороны анклава. Тогда, по данным израильских военных, из сектора Газа в сторону Израиля были выпущены три снаряда. Жертв и пострадавших не было.