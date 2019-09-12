СМИ: ВВС Израиля нанесли удары по военной базе ХАМАС в секторе Газа

По данным агентства, было нанесено не менее пяти ракетных ударов. В ответ силы ХАМАС открыли огонь из зенитных орудий.

Позднее израильские военные подтвердили факт ударов, отметив, что они стали ответом на запуск ракет из сектора Газа. Ответственность за "происходящее в секторе Газа" Армия обороны Израиля возложила на ХАМАС.

Ранее в среду израильские военные нанесли ответный удар из танка по объектам ХАМАС в секторе Газа после обстрелов со стороны анклава. Тогда, по данным израильских военных, из сектора Газа в сторону Израиля были выпущены три снаряда. Жертв и пострадавших не было.