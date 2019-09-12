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РИА Новости

СМИ: ВВС Израиля нанесли удары по военной базе ХАМАС в секторе Газа

00:48 12.09.2019 (обновлено: 01:14 12.09.2019)
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© AP Photo / Ariel SchalitИстребитель ВВС Израиля
Истребитель ВВС Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Истребитель ВВС Израиля. Архивное фото
ГАЗА, 11 сен - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли ракетные удары по военной базе правящего в секторе Газа движения ХАМАС, находящейся на севере анклава, сообщило палестинское агентство "ар-Рай".
По данным агентства, было нанесено не менее пяти ракетных ударов. В ответ силы ХАМАС открыли огонь из зенитных орудий.
О возможных жертвах ракетного обстрела не сообщается.
Позднее израильские военные подтвердили факт ударов, отметив, что они стали ответом на запуск ракет из сектора Газа. Ответственность за "происходящее в секторе Газа" Армия обороны Израиля возложила на ХАМАС.
Ранее в среду израильские военные нанесли ответный удар из танка по объектам ХАМАС в секторе Газа после обстрелов со стороны анклава. Тогда, по данным израильских военных, из сектора Газа в сторону Израиля были выпущены три снаряда. Жертв и пострадавших не было.
Палестино-израильский конфликт
8 декабря 2017, 15:10РИА Новости
Палестино-израильский конфликтПалестинский вопрос, или проблема сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре многолетнего арабо-израильского противостояния. Подробнее об истории конфликта – в инфографике Ria.ru.
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Обострение палестино-израильского конфликтаВВС ИзраиляСектор ГазаПалестинаИзраильВ мире
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