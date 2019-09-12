Швейцарский парламент одобрил отпуск для отцов после рождения ребенка

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Национальный совет Федерального собрания Швейцарии проголосовал за предоставление двухнедельного отпуска для отцов по уходу за новорожденным, передает телеканал RTS.
Ранее в пресс-службе Европарламента (ЕП) сообщили РИА Новости, что ЕП и Совет Евросоюза предварительно одобрили предложение Еврокомиссии ввести в странах-членах ЕС обязательный единовременный отпуск для отцов по уходу за новорожденными сроком не менее десяти рабочих дней. Отпуск отцу при рождении ребенка узаконен в большинстве стран-членов ЕС, за некоторым исключением, но его продолжительность и размер связанного с этим пособия различны. В Швейцарии, которая не входит в ЕС, нет отпуска по отцовству или отпуска по уходу за ребенком.
Отмечается, что за законопроект о двухнедельном отпуске - фактически десятидневном - проголосовали 129 человек, не поддержали его 62 человека, среди которых один воздержавшийся. Телеканал подчеркивает, что для того, чтобы добиться этого результата, понадобилось "20 лет и более 30 инициатив в парламенте". При этом, по действующему законодательству, молодой отец получает лишь один выходной день, как при рождении ребенка, так и на время, например, переезда.
По новой инициативе, отпуск по отцовству можно взять в течение шести месяцев после рождения ребенка в форме отдельных дней или весь целиком. Финансироваться десятидневный отпуск будет из пособий по потере дохода (APG), для чего потребуется 230 миллионов швейцарских франков в год. Максимальная сумма пособия в день составит 196 франков (курс примерно равен доллару США).
При этом народная инициатива "За разумный отпуск по уходу за ребенком - на благо для всей семьи" требует 20-дневного отпуска, который можно гибко использовать в течение года после рождения ребенка. Однако парламентарии отклонили этот проект, проголосовав в соотношении 120 к 67.
Радиостанция Swissinfo уточняет, что, таким образом, компромиссный вариант о двухнедельном отпуске может быть принят, если избиратели отклонят первоначальную инициативу или если инициативный комитет отзовет петицию о проведении референдума.
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