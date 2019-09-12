Швейцарский парламент одобрил отпуск для отцов после рождения ребенка

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Национальный совет Федерального собрания Швейцарии проголосовал за предоставление двухнедельного отпуска для отцов по уходу за новорожденным, передает телеканал Национальный совет Федерального собрания Швейцарии проголосовал за предоставление двухнедельного отпуска для отцов по уходу за новорожденным, передает телеканал RTS

Ранее в пресс-службе Европарламента (ЕП) сообщили РИА Новости, что ЕП и Совет Евросоюза предварительно одобрили предложение Еврокомиссии ввести в странах-членах ЕС обязательный единовременный отпуск для отцов по уходу за новорожденными сроком не менее десяти рабочих дней. Отпуск отцу при рождении ребенка узаконен в большинстве стран-членов ЕС, за некоторым исключением, но его продолжительность и размер связанного с этим пособия различны. В Швейцарии, которая не входит в ЕС, нет отпуска по отцовству или отпуска по уходу за ребенком.

Отмечается, что за законопроект о двухнедельном отпуске - фактически десятидневном - проголосовали 129 человек, не поддержали его 62 человека, среди которых один воздержавшийся. Телеканал подчеркивает, что для того, чтобы добиться этого результата, понадобилось "20 лет и более 30 инициатив в парламенте". При этом, по действующему законодательству, молодой отец получает лишь один выходной день, как при рождении ребенка, так и на время, например, переезда.

По новой инициативе, отпуск по отцовству можно взять в течение шести месяцев после рождения ребенка в форме отдельных дней или весь целиком. Финансироваться десятидневный отпуск будет из пособий по потере дохода (APG), для чего потребуется 230 миллионов швейцарских франков в год. Максимальная сумма пособия в день составит 196 франков (курс примерно равен доллару США).

При этом народная инициатива "За разумный отпуск по уходу за ребенком - на благо для всей семьи" требует 20-дневного отпуска, который можно гибко использовать в течение года после рождения ребенка. Однако парламентарии отклонили этот проект, проголосовав в соотношении 120 к 67.