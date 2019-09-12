Эксперты назвали самые дорогие миграционные патенты, действующие в России

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Максимальная стоимость патентов для трудовых мигрантов в России в 2018 году была установлена в дальневосточных и северных регионах, говорится в рейтинге эффективности региональной налоговой политики, подготовленном консалтинговой компанией PwC и имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Миграционный патент подтверждает право иностранных граждан, прибывающих в РФ в безвизовом порядке, осуществлять трудовую деятельность на территории региона.

"Наиболее высокая стоимость патента для мигрантов в 2018 году установлена в дальневосточных и северных регионах. При этом средняя стоимость патента среди всех регионов России составляет всего 3,9 тысячи рублей", - отмечают эксперты.

Так, в Республике Саха (Якутии) его стоимость установлена на уровне 9,1 тысячи рублей в месяц, Ямало-Ненецком АО – 8,4 тысячи, Ненецком АО –7,9 тысячи, Камчатском крае – 5,6 тысячи рублей в месяц.