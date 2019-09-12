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РИА Новости

Эксперты назвали самые дорогие миграционные патенты, действующие в России

00:40 12.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкРабота Центра содействия мигрантам
Работа Центра содействия мигрантам
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Работа Центра содействия мигрантам. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Максимальная стоимость патентов для трудовых мигрантов в России в 2018 году была установлена в дальневосточных и северных регионах, говорится в рейтинге эффективности региональной налоговой политики, подготовленном консалтинговой компанией PwC и имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Миграционный патент подтверждает право иностранных граждан, прибывающих в РФ в безвизовом порядке, осуществлять трудовую деятельность на территории региона.
"Наиболее высокая стоимость патента для мигрантов в 2018 году установлена в дальневосточных и северных регионах. При этом средняя стоимость патента среди всех регионов России составляет всего 3,9 тысячи рублей", - отмечают эксперты.
Так, в Республике Саха (Якутии) его стоимость установлена на уровне 9,1 тысячи рублей в месяц, Ямало-Ненецком АО – 8,4 тысячи, Ненецком АО –7,9 тысячи, Камчатском крае – 5,6 тысячи рублей в месяц.
Помимо этого эксперты отмечают, что в Москве, Новосибирской области, Санкт-Петербурге, Республике Коми, Ханты-Мансийском АО - Югре установленная стоимость патента соразмерна средней заработной плате мигрантов в регионе.
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