В Улан-Удэ задержали 17 человек, оказавших сопротивление полицейским

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Правоохранители в Улан-Удэ задержали 17 человек, которые припарковали автобус в пешеходной зоне на площади Советов, оказали сопротивление и применили слезоточивый газ против сотрудников полиции, сообщило МВД по Бурятии.

В Улан-Удэ в воскресенье состоялись выборы мэра. Победу одержал действующий врио главы горадминистрации Игорь Шутенков (самовыдвиженец), набравший 52,52% голосов. На втором месте - сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ) с 36,58%.

В понедельник, как сообщила пресс-служба бурятского омбудсмена, на стихийном митинге на площади Советов протестующие выразили несогласие с результатами выборов. По данным регионального МВД, двое активных участников несанкционированной акции задержали.

По данным ведомства, в связи с подготовкой празднования 80-летия Победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол с полуночи 12 сентября по 15 сентября включительно введены ограничения движения транспорта в районе площади Советов в Улан-Удэ.

"Двенадцатого сентября около 02.00 часов к автобусу, припаркованному в пешеходной зоне на площади Советов, в котором находилась группа граждан, прибыли инспекторы ДПС и предупредили о необходимости покинуть транспортное средство. Однако граждане проигнорировали законные требования сотрудников полиции, оказали активное сопротивление и применили слезоточивый газ", - говорится в сообщении МВД.

"В связи с этим сотрудники полиции и Росгвардии задержали и доставили в Управление МВД России по г. Улан-Удэ 17 человек, а транспортное средство с пешеходной зоны площади перемещено на штрафстоянку", - отмечает ведомство.