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РИА Новости

В Улан-Удэ задержали 17 человек, оказавших сопротивление полицейским

00:28 12.09.2019 (обновлено: 00:46 12.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Правоохранители в Улан-Удэ задержали 17 человек, которые припарковали автобус в пешеходной зоне на площади Советов, оказали сопротивление и применили слезоточивый газ против сотрудников полиции, сообщило МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ в воскресенье состоялись выборы мэра. Победу одержал действующий врио главы горадминистрации Игорь Шутенков (самовыдвиженец), набравший 52,52% голосов. На втором месте - сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ) с 36,58%.
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В понедельник, как сообщила пресс-служба бурятского омбудсмена, на стихийном митинге на площади Советов протестующие выразили несогласие с результатами выборов. По данным регионального МВД, двое активных участников несанкционированной акции задержали.
По данным ведомства, в связи с подготовкой празднования 80-летия Победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол с полуночи 12 сентября по 15 сентября включительно введены ограничения движения транспорта в районе площади Советов в Улан-Удэ.
"Двенадцатого сентября около 02.00 часов к автобусу, припаркованному в пешеходной зоне на площади Советов, в котором находилась группа граждан, прибыли инспекторы ДПС и предупредили о необходимости покинуть транспортное средство. Однако граждане проигнорировали законные требования сотрудников полиции, оказали активное сопротивление и применили слезоточивый газ", - говорится в сообщении МВД.
"В связи с этим сотрудники полиции и Росгвардии задержали и доставили в Управление МВД России по г. Улан-Удэ 17 человек, а транспортное средство с пешеходной зоны площади перемещено на штрафстоянку", - отмечает ведомство.
По его данным, личности задержанных устанавливаются, затем их опросят и отпустят.
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2106132026
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Улан-УдэПроисшествия
Популярные комментарии
Что за не объективное освещение, если бандиты с топорами и с арматурой при поддержке росгвардии ломают окна машин одной из политических партий (кпрф) и задерживают действующего депутата местной думы как бандитов, при этом это было не митинг, а собрание единомышленников которых не согласны с итогами выборов. А администрация города в лице Единой России делает все чтобы люди не выражали свое мнение и они, своих земляков, считают быдлом
12 сентября, 02:32
Bayar Buryat-mongol
17002114
Что значит - отпустят? На срок они уже навыпендривались, или опять кто-то ровнее других
12 сентября, 00:40
Александр Бородин
17000015
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