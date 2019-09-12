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РИА Новости

О сексуальной эксплуатации коров и немного об опере

08:00 12.09.2019 (обновлено: 08:01 12.09.2019)
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© AFP 2019 / Getty Images/Sarah MorrisАктивисты движения #MeToo в Голливуде, США
Активисты движения #MeToo в Голливуде, США
© AFP 2019 / Getty Images/Sarah Morris
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Для начала тезисы: общество должно наконец понять, что молочные коровы подвергаются сексуальной эксплуатации и настоящие защитники феминизма и борцы с гендерным угнетением обязаны бороться и за права коров. Ну а искусственное осеменение последних — это в чистом виде изнасилование.
Здесь надо признать, что статья, о которой речь, — это чересчур даже для Америки, либеральная половина которой готова проглотить любые феминистские тезисы. Но тут тяжелый случай: феминистка-веган. Автор статьи, Маккензи Эйприл, напечатала ее в журнале с характерным названием "Несогласные голоса" (или даже "Диссидентские голоса"). Но тем не менее это — научное издание, публикуется Центром женских и гендерных исследований при Брокпортском государственном университете штата Нью-Йорк. И это никакой не юмор.

Читать сочинение Эйприл лучше, конечно, целиком. Вы увидите тут полный набор обязательных для настоящей феминистки и веганши убеждений: рожать детей плохо, а аборты — это хорошо; молоко никоим образом не полезно; вся молочная промышленность — площадка, на которой происходит хроническое сексуальное нападение и объективация коров; мы все решили не замечать это безобразие в отношении созданий, с которыми делим планету.

Писать бредовые статьи — не преступление, и терпеть такие публикации можно долго. Но возникает вопрос: почему внутри американского и прочих западных обществ нет сопротивления уже не словам, а акциям по моральному уничтожению людей, которые планируются и осуществляются, например, радикалами из #MeToo?
Ответ: в действительности это уже не так. Сопротивление, пусть с большим запозданием, появилось и нарастает. Для начала пытаются разобраться, откуда пошла зараза. Вот, например, недавно вышедшая книга "Первобытные вопли: как сексуальная революция породила политику идентичности". В своем интервью автор книги, Мэри Эберхарт, объясняет, что сначала была та самая сексуальная революция 60-х годов, когда можно стало все. В результате в странах, где эта революция свирепствовала с особенной яростью, возникли миллионы людей, утративших связь с большой и маленькой семьей, друзьями, то есть какими-то группами людей.
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Но люди-то биологически стадные животные. И вот эти "атомизировавшиеся" персонажи начали пытаться объяснить самим себе (и окружающим), кто они такие, к каким большим группам принадлежат, то есть заново искать идентичность. Создавать, пусть искусственно, себе новую стаю взамен утраченной.
Но часть их делает это не просто искусственно, а с невиданной агрессивностью. И упомянутое движение #MeToo, с точки зрения Мэри Эберхарт, — это как злобный вопль ребенка, намеренно творящего немыслимые вещи, чтобы его кто-то заметил, остановил и полюбил.
Заметим, никто не сказал, что автор "Первобытных воплей" поставил точный диагноз происходящему. Мэри явно сочувствует агрессивным феминисткам и пытается их пожалеть и оправдать. Тут важен просто факт того, что феномен все-таки начали пытаться понять, и не более того.

Но не слишком ли много доброты к людям, которые намеренно нарушают законы своих стран? В конце концов, акции ультрафеминисток по выявлению все новых сильных и знаменитых мужчин, которых надо коллективно обвинить в изнасилованиях и приставаниях, — это вам не статью написать для ничем не примечательного университетского журнала. Такие акции подходят под статьи о ложных или недоказанных доносах, а кстати, и статьи о терроризме.

Это же классика терроризма (вспомним наших эсеров) — уничтожать людей не потому, что они что-то сделали, а в качестве типичных и наиболее ярких представителей какой-то социальной группы. Учинить над ними показательную казнь, чтобы устрашить других и заставить себя бояться. Такой вот злобный вопль ребенка.
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Но и по части зарождения сопротивления таким акциям есть новости. Касаются они самого, наверное, громкого на сегодняшний день теракта — против великого оперного тенора Пласидо Доминго, главы лос-анджелесского театра. Напомним, в прошлом месяце очередная группа женщин коллективно заявила о том, что 30 лет назад 78-летний гений оперы то ли хватал их за грудь, то ли просто смотрел на таковую (а смотреть надо в глаза).
Заметим, что в очередной раз удар хотели нанести не просто по знаменитости (в бизнесе, политике и так далее), а по олицетворенной вершине мировой культуры. Что очень логично, потому что хочешь уничтожить на корню целое общество, целую цивилизацию — бей по его культуре. Ведь культура — это смысл человеческой жизни, то есть представления больших групп людей о том, что выходит за рамки выживания: о красоте. И вот первой из ритуальных жертв оказался великий продюсер Харви Вайнштейн, создавший триста фильмов, среди которых — мировая классика. А теперь великий человек из мира оперы. И на что тогда надеяться персонажам поменьше, которыми никто до того не восхищался…
Пласидо Доминго, по замыслу террористок, должны были выкинуть из музыки так же, как Вайнштейна выкинули из кино. И поначалу в США все пошло по накатанной, то есть там начали отменять концерты.
Но еще есть Европа. Или некоторые хорошие люди в хороших странах Европы. И вот обвиняемый Доминго приезжает в Австрию, на Зальцбургский фестиваль. И ему устраивают овацию. Десять минут, стоя.
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В США очень даже заметили это событие. Проанализировали: нет, ему хлопали не только за то, что он хорошо пел (хотя и это было — то есть вторая овация). Ему хлопали, когда он только появился на сцене, то есть за то, что он Пласидо Доминго, на которого напали феминистки. Его хотели поддержать в борьбе с таковыми. Сенсация. Перелом тенденции.
В общем, они все правильно поняли. И есть шанс, что человечество, после первой оторопи, научится загонять агрессивных феминисток туда, где им место: писать статьи о сексуальной эксплуатации коров и о вреде молока.
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Харви ВайнштейнПласидо ДомингоАмерикаЕвропаСШААвторы
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