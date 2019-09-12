Увольнение Болтона — угроза Зеленскому

Можно очень долго гадать о том, какое событие стало той самой последней каплей, которая заставила Дональда Трампа со скандалом уволить советника по национальной безопасности и серого кардинала президентской администрации Джона Болтона. И такие гадания будут, безусловно, очень увлекательным занятием. Но даже без каких-либо особых инсайдов или хрустального шара с прямым подключением к Белому дому можно заметить, что Болтона вышвырнули из администрации Трампа вскоре после окончания его европейского турне, в рамках которого этот профессиональный "ястреб войны" занимался открытым саботажем едва ли не самой важной (с точки зрения личных интересов Трампа) внешнеполитической операции его команды.

Конечно, нельзя забывать правило логики, которое гласит, что "после — не значит из-за этого", и это значит, что это объяснение не может быть гарантированно верным. Однако из всех возможных объяснений этой скандальной отставки именно "украинский кейс" выглядит наиболее рациональным объяснением. Хотя бы потому что он — новый, а все остальные проблемы между Трампом и Болтоном — старые. Все остальные болтонские эскапады, начиная от Ирана и заканчивая Венесуэлой, Трамп стоически терпел, проявляя при этом какое-то невероятное для него хладнокровие, но в случае киевского вояжа Болтона есть вероятность, что президент США почувствовал личную угрозу, а этого он никогда и никому не прощает.

Напомним фабулу "украинагейта", в котором Дональд Трамп (и его личный адвокат по особым поручениям Руди Джулиани) оказались по разные стороны баррикад с главным "ястребом" президентской администрации Болтоном. Джулиани (и еще несколько представителей Трампа) занимаются тем, что "прессуют" администрацию Зеленского. Их цель — заставить команду нового киевского лидера провести на Украине расследование действий предыдущей администрации президента Порошенко в контексте попыток украинских властей повлиять на президентские выборы в США в 2016 году с помощью "слива компромата" на политтехнолога Трампа, Пола Манафорта. Более того, от администрации Зеленского требуют провести антикоррупционное расследование против семьи бывшего вице-президента США Байдена, сын которого получил должность в руководстве одной из украинских энергетических компаний.

Легко заметить, что в случае проведения таких расследований и предъявления соответствующих обвинений Трамп получит серьезные электоральные козыри против любого кандидата от Демократической партии и уж точно сможет практически похоронить заживо политическую карьеру самого Байдена, который является вероятным кандидатом в президенты от демократов и даже побеждает сейчас Трампа по опросам общественного мнения в США. Ставки до такой степени высоки, что об этой проблеме пишет, озабоченная такой перспективой, главная газета США The New York Times. Американские конгрессмены даже начали встречное официальное расследование против Джулиани, а высокопоставленный представитель Демократической партии лично объяснял команде Зеленского, что никакого расследования ни в коем случае проводить нельзя

Администрация Трампа постепенно закручивает гайки на украинском направлении и демонстрирует Киеву всю серьезность своих намерений: под вопрос поставлена военная помощь Украине ( на что жалуются американским СМИ сторонники войны с Россией из Пентагона ), а сам Трамп сорвал предполагаемую встречу с Зеленским в Варшаве, сославшись на ураган, борьбу с которым Трамп "лично координировал" с поля для гольфа.

И вот на этом благостном фоне (который фиксировался и до и после появления Болтона в Киеве) действия советника по нацбезопасности, которого заслуженно считали серым кардиналом президентской администрации и едва ли самым влиятельным игроком "дипломатического и разведывательного" блока в американской политике, смотрелись как минимум странно, а уж с точки зрения интересов лично Трампа легко интерпретировались как предательство. Вместо того чтобы выкручивать руки Зеленскому, Болтон занимался укреплением морального духа украинских русофобов и предотвращением покупки китайцами "Мотор Сич". И это было по-своему логичным поведением, ибо Болтон — не трампист и вообще был взят в президентскую администрацию в качестве жеста доброй воли самого Трампа в адрес того самого "глубинного государства", с которым Трамп обещал бороться во время избирательной кампании. Назначить в качестве советника по национальной безопасности, а по сути в качестве координатора всей внешней и оборонной политики известного неокона, насквозь системного сторонника военных интервенций или организации "цветных революций" в Иране, КНДР, Венесуэле, Сирии, России и Китае — это была мощнейшая уступка (или дань) американскому политическому истеблишменту. Последний тем самым как бы получил заверение в том, что Трамп не будет реализовывать на полную катушку свое смелые изоляционистские заявления, сделанные во время избирательной кампании.

Логично, что Болтон в Киеве, скорее всего, продвигал месседж "трампы приходят и уходят, а американские интересы в том, чтобы использовать Украину против России, остаются", а у украинских политиков вполне могло хватить смелости или глупости заявить тому же Джулиани, что они ничего не будут делать, так как Болтон дал им гарантии неприкосновенности.

И вот когда речь зашла уже не о разногласиях по поводу того, что является, а что не является американским национальным интересом, а о том, имеет ли Болтон право саботировать избирательную кампанию, от которой зависит жизнь и свобода Дональда Трампа и его семьи, терпение американского президента лопнуло. И он со скандалом уволил "смотрящего от глубинного государства в Белом доме".