Увольнение Болтона — угроза Зеленскому

Администрация Трампа постепенно закручивает гайки на украинском направлении и демонстрирует Киеву всю серьезность своих намерений: под вопрос поставлена военная помощь Украине (на что жалуются американским СМИ сторонники войны с Россией из Пентагона), а сам Трамп сорвал предполагаемую встречу с Зеленским в Варшаве, сославшись на ураган, борьбу с которым Трамп "лично координировал" с поля для гольфа.
Логично, что Болтон в Киеве, скорее всего, продвигал месседж "трампы приходят и уходят, а американские интересы в том, чтобы использовать Украину против России, остаются", а у украинских политиков вполне могло хватить смелости или глупости заявить тому же Джулиани, что они ничего не будут делать, так как Болтон дал им гарантии неприкосновенности.