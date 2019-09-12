Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T06:01Z
https://ria.ru/20190912/1558581527.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155857/84/1558578445_0:0:1500:845_1036x0_80_0_0_6bae44425dd0357f1a64cb6f1ca4af5d.jpg
РИА Новости
Культура

В Сеть выложили ролик о съемках фильма "Кошки" с Тейлор Свифт

06:01 12.09.2019
348
© Universal PicturesТейлор Свифт на съемках мюзикла "Кошки"
Тейлор Свифт на съемках мюзикла Кошки
© Universal Pictures
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. На YouTube появилось видео о съемочном процессе фильма "Кошки", в котором сыграли Тейлор Свифт, Джуди Денч и Идрис Эльба, сообщает Billboard.
В ролике актеры и танцоры вместе воспроизводят кошачьи движения и рассуждают о подготовке к съемкам киноадаптации бродвейского мюзикла на музыку Эндрю Ллойда Уэббера.
"Если бы мне сказали, что я буду изображать кошку по работе? Я бы очень удивилась", - сказала Тейлор Свифт.
Поп-исполнитель Джейсон Деруло, который обычно танцует под свою музыку, рассказал о "попытках найти баланс между освоением новых шагов и новых жанров".
"Если говорить об артистизме, то мы заряжались друг от друга", - отметила в ролике Дженнифер Хадсон.
В российский прокат фильм "Кошки" выходит второго января 2020 года.
Американская певица Тейлор Свифт во время выступления в Хьюстоне, США
26 августа, 16:32Культура
Lover Тейлор Свифт за два дня стал самым продаваемым альбомом в США
000000
КультураДжуди ДенчКино и сериалыНовости культурыТейлор Свифт (певица)YouTube
Рекомендуем
РИА
Новости
Лента
новостей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:15СМИ: начало суда над новозеландским стрелком перенесли из-за Рамадана
12:14Новосибирские хирурги провели уникальную операцию на сердце
12:12В Петербурге представители ШОС обсудят борьбу с террористами и их дронами
12:10В Дзержинске подросток подрался с водителем троллейбуса
12:09Эксперт назвал политику Ирана по постепенному выходу из СВПД эффективной
12:08Опрос: большинство работодателей не поддержали переход на четырехдневку
12:06В Госдуме назвали "нацидею" Украины вернуть Крым глупостью
12:06В Краснодаре локализовали пожар на складе с деревянными поддонами
12:00Молдавия хочет восстановить отношения с Россией в рамках договора о ЗСТ
12:00В ДНР квалифицировали обстрел сотрудников МЧС как теракт
11:59Площадь пожара на складе в Краснодаре выросла до 1,8 тысячи "квадратов"
11:58В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
11:58Россия предложила США ряд мер для решения проблем вокруг ДСНВ
11:57Медведев поздравил Спивакова с юбилеем
11:56Турчак призвал единороссов "не почивать на лаврах" после выборов
11:56В Краснодаре загорелся склад с деревянными поддонами
11:54Четверг в Москве может побить рекорд тепла
11:48Экс-президента Зимбабве похоронят в родной деревне на следующей неделе
11:48Зеленский назначил начальников управления СБУ в четырех областях
11:45В ГД одобрили проект о поиске пропавших с помощью данных сотовых операторов
Лента новостейМолния