В Сеть выложили ролик о съемках фильма "Кошки" с Тейлор Свифт

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. На YouTube появилось видео о съемочном процессе фильма "Кошки", в котором сыграли Тейлор Свифт, Джуди Денч и Идрис Эльба, . На YouTube появилось видео о съемочном процессе фильма "Кошки", в котором сыграли Тейлор Свифт, Джуди Денч и Идрис Эльба, сообщает Billboard.

В ролике актеры и танцоры вместе воспроизводят кошачьи движения и рассуждают о подготовке к съемкам киноадаптации бродвейского мюзикла на музыку Эндрю Ллойда Уэббера.

"Если бы мне сказали, что я буду изображать кошку по работе? Я бы очень удивилась", - сказала Тейлор Свифт.

Поп-исполнитель Джейсон Деруло, который обычно танцует под свою музыку, рассказал о "попытках найти баланс между освоением новых шагов и новых жанров".

"Если говорить об артистизме, то мы заряжались друг от друга", - отметила в ролике Дженнифер Хадсон.