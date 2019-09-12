OPAL раздора: зачем Польша сузила "Газпрому" трубу

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Максим Рубченко. Суд ЕС по иску польской компании PGNiG ограничил права "Газпрома" на использование газопровода OPAL, проходящего по территории Германии и Чехии. Комментируя это решение, глава PGNiG Петр Возняк заявил, что в результате России придется резко увеличить транзит газа через Украину. Кто на самом деле выиграет в сложившейся ситуации — в материале РИА Новости.

Опасная труба

OPAL соединяет "Северный поток" с газотранспортными сетями Европы, в том числе с трубопроводами "Ямал — Европа" и центрально-европейской транзитной системой STEGAL.

Построен в 2011 году. Два года спустя попал под ограничения так называемого третьего энергетического пакета ЕС, и "Газпром" мог использовать только 50 процентов его мощности. Труба оставалась недозагруженной.

В октябре 2016-го Еврокомиссия разрешила проводить аукционы на 40 процентов транзитных мощностей OPAL. Их регулярно выигрывал единственный претендент — "Газпром", увеличив загрузку газопровода до 80-90 процентов проектной (и существенно пополняя аукционными платежами европейские бюджеты).

"У Еврокомиссии и России общая позиция относительно газопровода OPAL, — говорил министр энергетики России Александр Новак. — Все соглашения по нему приняты с учетом европейских законов и отвечают интересам европейских потребителей".

Однако расширение возможностей "Газпрома" вызвало острую критику традиционных транзитеров российского газа — Украины и Польши, опасающихся снижения доходов из-за переброски основных объемов топлива в "Северные потоки". И несмотря на неоднократные заявления "Газпрома" о стремлении неуклонно выполнять контрактные обязательства по транзиту через Польшу, Варшава обратилась в Европейский суд с требованием восстановить ограничения по допуску российской компании к газопроводу OPAL.

В иске польская газовая компания PGNiG назвала возможность "Газпрома" покупать дополнительные объемы прокачки газа на рыночных условиях "необоснованной привилегией".

В декабре 2017-го Суд ЕС отказал PGNiG в удовлетворении иска, однако 10 сентября неожиданно изменил позицию. По новому решению, "Газпром" должен оставить другим поставщикам 50 процентов мощностей OPAL "в соответствии со строгими правилами рынка ЕС".

По-соседски

В Варшаве представляют это как большой подарок Киеву. "Теперь "Газпром" не сможет полностью отказаться от транзита через Украину, так как придется сократить использование "Северного потока", — сообщил министр энергетики Польши Кшиштоф Чожевский.

Глава польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк подсчитал, что в результате перекачка через "Северный поток" сократится на 12,4 миллиарда кубометров в год и, соответственно, увеличится транзит через Украину.

В Киеве это приняли за чистую монету. Исполнительный директор группы компаний "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко назвал решение Европейского суда "приятным сюрпризом". Однако радость украинцев преждевременна.

Если посмотреть на карту газопровода OPAL, видно, что он пересекается в первую очередь с газопроводом "Ямал — Европа", который проходит через Польшу. Поэтому падение объемов прокачки через OPAL "Газпрому" выгоднее компенсировать увеличением польского, а не украинского транзита. Что сулит дополнительный заработок PGNiG, но не "Нафтогазу".

О том, что поляки в конфликте вокруг OPAL преследуют исключительно собственную выгоду, свидетельствует и аргументация PGNiG в иске, поданном в Суд ЕС. Как утверждается в документе, смягчение ограничений на доступ "Газпрома" к этому газопроводу дает необоснованные привилегии немецким потребителям и одновременно может снизить транзит газа через Польшу, поскольку "Газпром" якобы перебросит эти объемы на "Северный поток". Об украинском транзите ни слова.

Как и в постановлении Суда ЕС. Там отмечается, что "Еврокомиссия в 2016 году нарушила принцип энергетической солидарности (фигурирует в статье 194 Лиссабонского договора), поскольку при принятии решения по OPAL не оценила то, как увеличение поставок "Газпрома" по "Северному потоку" повлияет на поставки российского газа в Польшу".

Забота об "украинском транзите" возникла только сейчас — в комментариях польских чиновников.

Еще повоюем

Эксперты уверены, что неожиданное решение Суда ЕС, опубликованное за неделю до назначенных на 19 сентября консультаций между Россией, Украиной и ЕС по транзиту газа, — лишь рычаг давления на "Газпром".

Киев и Еврокомиссия настаивают на необходимости подписать новый транзитный договор на десятилетний срок. Причем должны быть зафиксированы "коммерчески жизнеспособные" объемы транзита, обеспечивающие инвесторам привлекательность вложения денег в модернизацию украинской ГТС. Об этом говорил в июле вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Газпром" брать на себя обязательства по длительным срокам и большим объемам транзита категорически не готов. Как неоднократно заявляли в Москве, сроки и объемы транзита зависят от экономических условий, которые готов обеспечить Киев.

На переговорах 19 сентября ЕС и Украина наверняка попробуют пугать представителей России тем, что газопровод "Северный поток — 2" неизбежно постигнет судьба OPAL и "Газпрому" стоит рассчитывать только на половину его мощности. Поэтому альтернативы долгосрочному транзитному договору с Украиной у Москвы нет.

На самом деле все не столь однозначно. Во-первых, решение Европейского суда может быть оспорено в течение двух месяцев и на время рассмотрения жалобы приостановлено. "Газпром", Еврокомиссия или OPAL NEL TRANSPORT GmbH (оператор газопровода) несомненно подадут апелляцию.

Шансы на отмену вердикта достаточно высоки. Ведь там все основано на том, что организаторы проекта OPAL не провели экспертизу последствий от реализации проекта для других государств — членов ЕС. Это можно исправить достаточно быстро.

Уместно вспомнить, что весной прошлого года авторитетная международная консалтинговая компания Arthur D. Little по заказу Nord Stream 2 выполнила исследование о влиянии поправок к Газовой директиве ЕС, послуживших поводом для ограничения доступа "Газпрома" к OPAL.

"Доступ третьих сторон к газопроводам не будет иметь фактического значения в связи с отсутствием альтернативных поставщиков, — утверждается в отчете компании. — То же касается и прозрачности поставок в точках приема газа на границах ЕС, которая уже обеспечена благодаря действию Сетевого кодекса". Такие выводы делают сентябрьское решение Суда ЕС достаточно спорным.