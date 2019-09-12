Маэстро Владимир Спиваков отмечает юбилей

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Светлана Вовк. Сегодня скрипачу, дирижеру, художественному руководителю Национального филармонического оркестра России и камерного оркестра "Виртуозы Москвы", президенту Московского международного дома музыки Владимиру Спивакову исполняется 75 лет. О том, за что Владимира Теодоровича ценят меломаны и музыкальные критики, какое дело он считает самым важным в своей жизни и как проводит свободное время, — в материале РИА Новости.

© РИА Новости / Олег Макаров Владимир Спиваков (II премия) выступает на IV Международном конкурсе имени П. И. Чайковского, 1970 год © РИА Новости / Олег Макаров Владимир Спиваков (II премия) выступает на IV Международном конкурсе имени П. И. Чайковского, 1970 год

Владимир Спиваков родился в 1944 году в пригороде Уфы. С музыкой была связана его мама — она была пианисткой. А отец всю жизнь работал инженером — во время войны, после двух тяжелых контузий и демобилизации, делал двигатели для бомбардировщиков. После Победы семья переехала в Ленинград, там Владимир учился в специальной музыкальной школе при консерватории. Еврейского мальчика со скрипкой чуть ли не каждый день подкарауливали в безлюдной подворотне здоровенные парни из ПТУ, издевались и мутузили. Тогда он решил заняться боксом и вскоре — первый раз в жизни — смог ответить.

Творческое признание пришло к нему уже в 13 лет — он победил на конкурсе "Белые ночи", а чуть позже дебютировал как скрипач на сцене Ленинградской консерватории.

© РИА Новости / Петрухин Художественный руководитель камерного оркестра "Виртуозы Москвы", скрипач и дирижер Владимир Спиваков в Большом зале Консерватории имени П. И. Чайковского © РИА Новости / Петрухин Художественный руководитель камерного оркестра "Виртуозы Москвы", скрипач и дирижер Владимир Спиваков в Большом зале Консерватории имени П. И. Чайковского

Но поступил Спиваков не в Ленинградскую, а в Московскую консерваторию. Его преподавателем по классу скрипки был Юрий Янкелевич. Своим учителем маэстро называет и Давида Ойстраха — его занятия он посещал как вольнослушатель, а после побед Спивакова на международных конкурсах в Париже и Генуе Ойстрах давал специальные уроки одаренному студенту.

Сейчас Владимир Теодорович играет на скрипке Антонио Страдивари, которую в 1997 году получил в пожизненное пользование от меценатов — поклонников его таланта. А первый инструмент музыканту подарил его учитель Юрий Янкелевич — это была скрипка работы Франческо Гобетти.

"Володя говорит, что если в его отсутствие кто-то прикоснется к его скрипке, в ней нарушается молекулярный состав. Поэтому никто никогда ее не трогает", — пишет супруга маэстро Сати Спивакова в книге "Не все".

Теперь уже музыкант сам вручает драгоценные инструменты молодым талантам. На Международном конкурсе Владимира Спивакова, который впервые прошел в 2016 году в Уфе, лауреату первой премии подарили скрипку мастера Карло Джузеппе Оддоне (стоила она около 100 тысяч евро).

В 1979 году Владимир Спиваков основал камерный оркестр "Виртуозы Москвы" и тогда же состоялся его дирижерский дебют — с Чикагским симфоническим оркестром. Музыкант много лет учился у знаменитых дирижеров: в России — у профессора Израиля Гусмана, в США — у Лорина Маазеля и Леонарда Бернстайна. Последний подарил ему дирижерскую палочку, с которой Спиваков не расстается по сей день.

"Володя попросил Бернстайна подарить ему что-нибудь на память. Маэстро стоял с дирижерской палочкой. И он отдал ее Володе. <...> Это обыкновенная палочка, с нее облезает белый лак, пробковую ручку Володя, вовсе не мастеровитый человек, много раз подклеивал. И с тех пор всегда дирижирует палочкой Бернстайна", — вспоминает Сати Спивакова.

В его коллекции есть еще одна дирижерская палочка, кривая, гигантского размера, когда-то принадлежавшая Артуро Тосканини.

Вместе с музыкой делом жизни Владимир Спиваков считает благотворительный фонд, который он учредил одним из первых в России — в 1994 году.

За это время помощь получили десятки тысяч детей. Организация содействует молодым талантливым музыкантам, танцорам, художникам — покупает инструменты, выделяет стипендии, организовывает концерты, туры, мастер-классы, выставки. В интервью РИА Новости Спиваков рассказывал историю о том, как фонд, к примеру, помогал трехлетнему мальчику Иоанну — в Бакулевском институте тому сделали открытую операцию на сердце. Мальчик выжил, спустя несколько лет они встретились с маэстро, Иоанн сказал, что хочет заниматься музыкой, и Спиваков привез ему из Парижа скрипку. В итоге молодой человек поступил в Московскую консерваторию. И хоть это не главный профиль фонда Спивакова, на его счету уже тысячи детей, которым была оказана медицинская помощь.

"Самые счастливые часы моей жизни — когда я репетирую. Это поиск, это проверка моих идей, которые я заранее обдумываю, и это еще не конечный результат. Потому что когда достигаешь результата, душа становится пустой на некоторое время. От концертов я нечасто получаю удовольствие — зависит от того, подняло ли меня вдохновение на своих крыльях. Меня ничего не раздражает во время игры, например, когда хлопают между частями — значит, приходит новая публика, это хорошо", — рассказал маэстро в интервью РИА Новости.

Редкое свободное время музыкант старается проводить с семьей. Его третья жена — телеведущая Сати Спивакова (Саакянц). У них три дочери — Екатерина, Татьяна и Анна. Первой женой Владимира Теодоровича была Светлана Безродная, скрипачка и дирижер. После расставания со Спиваковым она создала свой женский оркестр. Вторая жена — пианистка Виктория Постникова. В этом браке у пары родился сын Александр.

"У него даже нет необходимости иметь вокруг много людей: он общается с музыкой, ему важнее побыть наедине с книгой, с пластинкой, со скрипкой, со мной, наконец, со своими мыслями. Он утомляется от общения или, наоборот, часто чувствует в нем фальшивые, лишние пассажи", — написала Сати Спивакова в книге "Не все".

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников Владимир Спиваков во время концерта в Большом зале консерватории. Празднование 60-летия маэстро © РИА Новости / Дмитрий Коробейников Владимир Спиваков во время концерта в Большом зале консерватории. Празднование 60-летия маэстро

Владимир Спиваков — художественный руководитель фестиваля во французском Кольмаре, учредитель фестиваля "Владимир Спиваков приглашает", в котором участвуют звезды оперы и классической музыки. Он много гастролирует и выступает на престижных мировых площадках. Критики и зрители называют характерные черты его исполнительской манеры: глубокое проникновение в авторский замысел, красоту и объем звука, эмоциональное воздействие на аудиторию, артистизм, интеллигентность.

© РИА Новости / Валерий Мельников Перейти в фотобанк Сатирик Михаил Жванецкий, художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Олег Табаков и художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина на церемонии вручения первой независимой премии "Триумф", 2010 год © РИА Новости / Валерий Мельников Перейти в фотобанк Сатирик Михаил Жванецкий, художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Олег Табаков и художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина на церемонии вручения первой независимой премии "Триумф", 2010 год