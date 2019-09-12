Маэстро Владимир Спиваков отмечает юбилей

Скрипач, аспирант Московской консерватории (класс профессора Ю. И. Янкелевича), участник IV Международного конкурса имени П. И. Чайковского Владимир Спиваков.
Скрипач, аспирант Московской консерватории (класс профессора Ю. И. Янкелевича), участник IV Международного конкурса имени П. И. Чайковского Владимир Спиваков.
Советский скрипач, лауреат IV Международного конкурса имени П. И. Чайковского (II премия) Владимир Спиваков.
Советский скрипач, лауреат IV Международного конкурса имени П. И. Чайковского (II премия) Владимир Спиваков.
Скрипач, аспирант Московской консерватории (класс профессора Ю. И. Янкелевича), участник IV Международного конкурса имени П. И. Чайковского Владимир Спиваков.
Советский скрипач, лауреат IV Международного конкурса имени П. И. Чайковского (II премия) Владимир Спиваков.
"Володя говорит, что если в его отсутствие кто-то прикоснется к его скрипке, в ней нарушается молекулярный состав. Поэтому никто никогда ее не трогает", — пишет супруга маэстро Сати Спивакова в книге "Не все".
Художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков во время репетиции перед концертом "Сергей Рахманинов Гала" в Концертном зале имени П. И. Чайковского.
Художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков во время репетиции перед концертом "Сергей Рахманинов Гала" в Концертном зале имени П. И. Чайковского.
Скрипач, дирижер и руководитель ансамбля "Виртуозы Москвы" Владимир Теодорович Спиваков с супругой, телеведущей Сати Зареновной, и оперная певица (сопрано) Галина Павловна Вишневская на праздновании 80-летия писателя Александра Исаевича Солженицына.
Скрипач, дирижер и руководитель ансамбля "Виртуозы Москвы" Владимир Теодорович Спиваков с супругой, телеведущей Сати Зареновной, и оперная певица (сопрано) Галина Павловна Вишневская на праздновании 80-летия писателя Александра Исаевича Солженицына.
Художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков во время репетиции перед концертом "Сергей Рахманинов Гала" в Концертном зале имени П. И. Чайковского.
Скрипач, дирижер и руководитель ансамбля "Виртуозы Москвы" Владимир Теодорович Спиваков с супругой, телеведущей Сати Зареновной, и оперная певица (сопрано) Галина Павловна Вишневская на праздновании 80-летия писателя Александра Исаевича Солженицына.
"Володя попросил Бернстайна подарить ему что-нибудь на память. Маэстро стоял с дирижерской палочкой. И он отдал ее Володе. <...> Это обыкновенная палочка, с нее облезает белый лак, пробковую ручку Володя, вовсе не мастеровитый человек, много раз подклеивал. И с тех пор всегда дирижирует палочкой Бернстайна", — вспоминает Сати Спивакова.
Главный дирижер Национального филармонического оркестра России и камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков и супруга президента России Светлана Медведева (в центре) фотографируются с участниками и лауреатами международного фестиваля молодых исполнителей классической музыки "Восходящие звезды в Кремле". 29 ноября 2010 года
Главный дирижер Национального филармонического оркестра России и камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков и супруга президента России Светлана Медведева (в центре) фотографируются с участниками и лауреатами международного фестиваля молодых исполнителей классической музыки "Восходящие звезды в Кремле". 29 ноября 2010 года
Главный дирижер Национального филармонического оркестра России и камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков и супруга президента России Светлана Медведева (в центре) фотографируются с участниками и лауреатами международного фестиваля молодых исполнителей классической музыки "Восходящие звезды в Кремле". 29 ноября 2010 года
Владимир Спиваков с супругой Сати после церемонии вручения национальной театральной премии "Золотая маска" в Большом театре.
Владимир Спиваков с супругой Сати после церемонии вручения национальной театральной премии "Золотая маска" в Большом театре.
Владимир Спиваков с супругой Сати после церемонии вручения национальной театральной премии "Золотая маска" в Большом театре.
"Самые счастливые часы моей жизни — когда я репетирую. Это поиск, это проверка моих идей, которые я заранее обдумываю, и это еще не конечный результат. Потому что когда достигаешь результата, душа становится пустой на некоторое время. От концертов я нечасто получаю удовольствие — зависит от того, подняло ли меня вдохновение на своих крыльях. Меня ничего не раздражает во время игры, например, когда хлопают между частями — значит, приходит новая публика, это хорошо", — рассказал маэстро в интервью РИА Новости.
"У него даже нет необходимости иметь вокруг много людей: он общается с музыкой, ему важнее побыть наедине с книгой, с пластинкой, со скрипкой, со мной, наконец, со своими мыслями. Он утомляется от общения или, наоборот, часто чувствует в нем фальшивые, лишние пассажи", — написала Сати Спивакова в книге "Не все".