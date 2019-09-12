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РИА Новости
Культура

Маэстро Владимир Спиваков отмечает юбилей

08:00 12.09.2019 (обновлено: 08:08 12.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДирижер Владимир Спиваков на закрытии фестиваля "Владимир Спиваков приглашает…" в Светлановском зале Московского Дома Музыки
Дирижер Владимир Спиваков на закрытии фестиваля Владимир Спиваков приглашает… в Светлановском зале Московского Дома Музыки
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Светлана Вовк. Сегодня скрипачу, дирижеру, художественному руководителю Национального филармонического оркестра России и камерного оркестра "Виртуозы Москвы", президенту Московского международного дома музыки Владимиру Спивакову исполняется 75 лет. О том, за что Владимира Теодоровича ценят меломаны и музыкальные критики, какое дело он считает самым важным в своей жизни и как проводит свободное время, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Олег МакаровВладимир Спиваков (II премия) выступает на IV Международном конкурсе имени П. И. Чайковского, 1970 год
Владимир Спиваков (II премия) выступает на IV Международном конкурсе имени П. И. Чайковского 1970 год
© РИА Новости / Олег Макаров
Владимир Спиваков (II премия) выступает на IV Международном конкурсе имени П. И. Чайковского, 1970 год
Владимир Спиваков родился в 1944 году в пригороде Уфы. С музыкой была связана его мама — она была пианисткой. А отец всю жизнь работал инженером — во время войны, после двух тяжелых контузий и демобилизации, делал двигатели для бомбардировщиков. После Победы семья переехала в Ленинград, там Владимир учился в специальной музыкальной школе при консерватории. Еврейского мальчика со скрипкой чуть ли не каждый день подкарауливали в безлюдной подворотне здоровенные парни из ПТУ, издевались и мутузили. Тогда он решил заняться боксом и вскоре — первый раз в жизни — смог ответить.
Творческое признание пришло к нему уже в 13 лет — он победил на конкурсе "Белые ночи", а чуть позже дебютировал как скрипач на сцене Ленинградской консерватории.
© РИА Новости / ПетрухинХудожественный руководитель камерного оркестра "Виртуозы Москвы", скрипач и дирижер Владимир Спиваков в Большом зале Консерватории имени П. И. Чайковского
Художественный руководитель камерного оркестра Виртуозы Москвы скрипач и дирижер Владимир Спиваков в Большом зале консерватории имени П.И. Чайковского
© РИА Новости / Петрухин
Художественный руководитель камерного оркестра "Виртуозы Москвы", скрипач и дирижер Владимир Спиваков в Большом зале Консерватории имени П. И. Чайковского
Но поступил Спиваков не в Ленинградскую, а в Московскую консерваторию. Его преподавателем по классу скрипки был Юрий Янкелевич. Своим учителем маэстро называет и Давида Ойстраха — его занятия он посещал как вольнослушатель, а после побед Спивакова на международных конкурсах в Париже и Генуе Ойстрах давал специальные уроки одаренному студенту.
© РИА Новости / Олег Макаров

Скрипач, аспирант Московской консерватории (класс профессора Ю. И. Янкелевича), участник IV Международного конкурса имени П. И. Чайковского Владимир Спиваков.

Скрипач, аспирант Московской консерватории, участник IV Международного конкурса имени П.И. Чайковского Владимир Спиваков
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Скрипач, аспирант Московской консерватории (класс профессора Ю. И. Янкелевича), участник IV Международного конкурса имени П. И. Чайковского Владимир Спиваков.

© РИА Новости / Олег Макаров
© РИА Новости / Н. Лагина

Советский скрипач, лауреат IV Международного конкурса имени П. И. Чайковского (II премия) Владимир Спиваков.

Советский скрипач, лауреат IV Международном конкурсе имени П. И. Чайковского Владимир Спиваков
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Советский скрипач, лауреат IV Международного конкурса имени П. И. Чайковского (II премия) Владимир Спиваков.

© РИА Новости / Н. Лагина
1 из 2

Скрипач, аспирант Московской консерватории (класс профессора Ю. И. Янкелевича), участник IV Международного конкурса имени П. И. Чайковского Владимир Спиваков.

© РИА Новости / Олег Макаров
2 из 2

Советский скрипач, лауреат IV Международного конкурса имени П. И. Чайковского (II премия) Владимир Спиваков.

© РИА Новости / Н. Лагина
Сейчас Владимир Теодорович играет на скрипке Антонио Страдивари, которую в 1997 году получил в пожизненное пользование от меценатов — поклонников его таланта. А первый инструмент музыканту подарил его учитель Юрий Янкелевич — это была скрипка работы Франческо Гобетти.

"Володя говорит, что если в его отсутствие кто-то прикоснется к его скрипке, в ней нарушается молекулярный состав. Поэтому никто никогда ее не трогает", — пишет супруга маэстро Сати Спивакова в книге "Не все".

Теперь уже музыкант сам вручает драгоценные инструменты молодым талантам. На Международном конкурсе Владимира Спивакова, который впервые прошел в 2016 году в Уфе, лауреату первой премии подарили скрипку мастера Карло Джузеппе Оддоне (стоила она около 100 тысяч евро).
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкОперный певец Юсиф Эйвазов и художественный руководитель, главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков (справа) во время выступления в концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве.
Оперный певец Юсиф Эйвазов и художественный руководитель, главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра Виртуозы Москвы Владимир Спиваков
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Оперный певец Юсиф Эйвазов и художественный руководитель, главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков (справа) во время выступления в концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве.
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков во время репетиции перед концертом "Сергей Рахманинов Гала" в Концертном зале имени П. И. Чайковского.

Владимир Спиваков во время репетиции перед концертом Сергей Рахманинов Гала в Концертном зале имени П.И.Чайковского
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Художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков во время репетиции перед концертом "Сергей Рахманинов Гала" в Концертном зале имени П. И. Чайковского.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Скрипач, дирижер и руководитель ансамбля "Виртуозы Москвы" Владимир Теодорович Спиваков с супругой, телеведущей Сати Зареновной, и оперная певица (сопрано) Галина Павловна Вишневская на праздновании 80-летия писателя Александра Исаевича Солженицына.

Скрипач, дирижер и руководитель ансамбля Виртуозы Москвы Владимир Теодорович Спиваков с супругой, телеведущей Сати Зареновной и оперная певица Галина Павловна Вишневская на праздновании 80-летия писателя Александра Исаевича Солженицына
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Скрипач, дирижер и руководитель ансамбля "Виртуозы Москвы" Владимир Теодорович Спиваков с супругой, телеведущей Сати Зареновной, и оперная певица (сопрано) Галина Павловна Вишневская на праздновании 80-летия писателя Александра Исаевича Солженицына.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Оперный певец Юсиф Эйвазов и художественный руководитель, главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков (справа) во время выступления в концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве.
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков во время репетиции перед концертом "Сергей Рахманинов Гала" в Концертном зале имени П. И. Чайковского.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Скрипач, дирижер и руководитель ансамбля "Виртуозы Москвы" Владимир Теодорович Спиваков с супругой, телеведущей Сати Зареновной, и оперная певица (сопрано) Галина Павловна Вишневская на праздновании 80-летия писателя Александра Исаевича Солженицына.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
В 1979 году Владимир Спиваков основал камерный оркестр "Виртуозы Москвы" и тогда же состоялся его дирижерский дебют — с Чикагским симфоническим оркестром. Музыкант много лет учился у знаменитых дирижеров: в России — у профессора Израиля Гусмана, в США — у Лорина Маазеля и Леонарда Бернстайна. Последний подарил ему дирижерскую палочку, с которой Спиваков не расстается по сей день.

"Володя попросил Бернстайна подарить ему что-нибудь на память. Маэстро стоял с дирижерской палочкой. И он отдал ее Володе. <...> Это обыкновенная палочка, с нее облезает белый лак, пробковую ручку Володя, вовсе не мастеровитый человек, много раз подклеивал. И с тех пор всегда дирижирует палочкой Бернстайна", — вспоминает Сати Спивакова.

В его коллекции есть еще одна дирижерская палочка, кривая, гигантского размера, когда-то принадлежавшая Артуро Тосканини.
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанк

Главный дирижер Национального филармонического оркестра России и камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков и супруга президента России Светлана Медведева (в центре) фотографируются с участниками и лауреатами международного фестиваля молодых исполнителей классической музыки "Восходящие звезды в Кремле". 29 ноября 2010 года

Владимир Спиваков и Светлана Медведева с участниками и лауреатами международного фестиваля молодых исполнителей классической музыки Восходящие звезды в Кремле
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Главный дирижер Национального филармонического оркестра России и камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков и супруга президента России Светлана Медведева (в центре) фотографируются с участниками и лауреатами международного фестиваля молодых исполнителей классической музыки "Восходящие звезды в Кремле". 29 ноября 2010 года

© РИА Новости / Владимир Родионов
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоСкрипач, дирижер и руководитель ансамбля "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков.
Скрипач, дирижер и руководитель ансамбля Виртуозы Москвы Владимир Спиваков
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Скрипач, дирижер и руководитель ансамбля "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкНа заключительном концерте Международного фестиваля молодых исполнителей классической музыки стран СНГ "Восходящие звезды в Кремле" вместе с детьми выступили музыканты оркестра "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова (слева).
На заключительном концерте Международного фестиваля молодых исполнителей классической музыки стран СНГ Восходящие звезды в Кремле
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На заключительном концерте Международного фестиваля молодых исполнителей классической музыки стран СНГ "Восходящие звезды в Кремле" вместе с детьми выступили музыканты оркестра "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова (слева).
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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1 из 3

Главный дирижер Национального филармонического оркестра России и камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков и супруга президента России Светлана Медведева (в центре) фотографируются с участниками и лауреатами международного фестиваля молодых исполнителей классической музыки "Восходящие звезды в Кремле". 29 ноября 2010 года

© РИА Новости / Владимир Родионов
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Скрипач, дирижер и руководитель ансамбля "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
3 из 3
На заключительном концерте Международного фестиваля молодых исполнителей классической музыки стран СНГ "Восходящие звезды в Кремле" вместе с детьми выступили музыканты оркестра "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова (слева).
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Вместе с музыкой делом жизни Владимир Спиваков считает благотворительный фонд, который он учредил одним из первых в России — в 1994 году.
За это время помощь получили десятки тысяч детей. Организация содействует молодым талантливым музыкантам, танцорам, художникам — покупает инструменты, выделяет стипендии, организовывает концерты, туры, мастер-классы, выставки. В интервью РИА Новости Спиваков рассказывал историю о том, как фонд, к примеру, помогал трехлетнему мальчику Иоанну — в Бакулевском институте тому сделали открытую операцию на сердце. Мальчик выжил, спустя несколько лет они встретились с маэстро, Иоанн сказал, что хочет заниматься музыкой, и Спиваков привез ему из Парижа скрипку. В итоге молодой человек поступил в Московскую консерваторию. И хоть это не главный профиль фонда Спивакова, на его счету уже тысячи детей, которым была оказана медицинская помощь.
© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкДирижер, художественный руководитель Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков и телеведущая Сати Спивакова на открытии выставки фотографа Сергея Борисова "Голая богема" в галерее актуального искусства RuArts.
Владимир Спиваков и телеведущая Сати Спивакова на открытии выставки фотографа Сергея Борисова Голая богема в галерее актуального искусства RuArts
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Дирижер, художественный руководитель Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков и телеведущая Сати Спивакова на открытии выставки фотографа Сергея Борисова "Голая богема" в галерее актуального искусства RuArts.
© РИА Новости / Валерий Левитин
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© РИА Новости / Алексей Никольский

Владимир Спиваков с супругой Сати после церемонии вручения национальной театральной премии "Золотая маска" в Большом театре.

Владимир Спиваков с супругой Сати после церемонии вручения национальной театральной премии Золотая маска в Большом театре
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Владимир Спиваков с супругой Сати после церемонии вручения национальной театральной премии "Золотая маска" в Большом театре.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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Дирижер, художественный руководитель Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков и телеведущая Сати Спивакова на открытии выставки фотографа Сергея Борисова "Голая богема" в галерее актуального искусства RuArts.
© РИА Новости / Валерий Левитин
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2 из 2

Владимир Спиваков с супругой Сати после церемонии вручения национальной театральной премии "Золотая маска" в Большом театре.

© РИА Новости / Алексей Никольский

"Самые счастливые часы моей жизни — когда я репетирую. Это поиск, это проверка моих идей, которые я заранее обдумываю, и это еще не конечный результат. Потому что когда достигаешь результата, душа становится пустой на некоторое время. От концертов я нечасто получаю удовольствие — зависит от того, подняло ли меня вдохновение на своих крыльях. Меня ничего не раздражает во время игры, например, когда хлопают между частями — значит, приходит новая публика, это хорошо", — рассказал маэстро в интервью РИА Новости.

Редкое свободное время музыкант старается проводить с семьей. Его третья жена — телеведущая Сати Спивакова (Саакянц). У них три дочери — Екатерина, Татьяна и Анна. Первой женой Владимира Теодоровича была Светлана Безродная, скрипачка и дирижер. После расставания со Спиваковым она создала свой женский оркестр. Вторая жена — пианистка Виктория Постникова. В этом браке у пары родился сын Александр.

"У него даже нет необходимости иметь вокруг много людей: он общается с музыкой, ему важнее побыть наедине с книгой, с пластинкой, со скрипкой, со мной, наконец, со своими мыслями. Он утомляется от общения или, наоборот, часто чувствует в нем фальшивые, лишние пассажи", — написала Сати Спивакова в книге "Не все".

© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковВладимир Спиваков во время концерта в Большом зале консерватории. Празднование 60-летия маэстро
Владимир Спиваков во время концерта в Большом зале консерватории. Празднование 60-летия маэстро
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Владимир Спиваков во время концерта в Большом зале консерватории. Празднование 60-летия маэстро
Владимир Спиваков — художественный руководитель фестиваля во французском Кольмаре, учредитель фестиваля "Владимир Спиваков приглашает", в котором участвуют звезды оперы и классической музыки. Он много гастролирует и выступает на престижных мировых площадках. Критики и зрители называют характерные черты его исполнительской манеры: глубокое проникновение в авторский замысел, красоту и объем звука, эмоциональное воздействие на аудиторию, артистизм, интеллигентность.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСатирик Михаил Жванецкий, художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Олег Табаков и художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина на церемонии вручения первой независимой премии "Триумф", 2010 год
Сатирик Михаил Жванецкий, художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Олег Табаков и художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и ладимир Спиваков в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина на церемонии вручения первой независимой премии Триумф 2010 год
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сатирик Михаил Жванецкий, художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Олег Табаков и художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина на церемонии вручения первой независимой премии "Триумф", 2010 год
В одном из интервью Владимир Спиваков рассказал, что не пьет алкогольные напитки, но курит. Считает, что это его грех, но при этом вспоминает слова своего друга Михаила Жванецкого: "Капля никотина убивает лошадь, но не коня".
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КультураМузыкаЛео БокерияВладимир СпиваковМихаил Жванецкий
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