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РИА Новости
Бей. Беги!
Большой спорт – это не только борьба за очки, голы, секунды. Это бизнес, интриги, а местами даже политика. В подкасте "Бей. Беги!" разбираем новости, обсуждаем спорные решения, анализируем мотивы и радуемся победам вместе с экспертами Александром Калмыковым, Денисом Косиновым и Василием Коновым.

Медведев, Сафин и матчи сборной

11:00 12.09.2019
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Бей. Беги!
Медведев, Сафин и матчи сборной
11:00
Почему Медведев, даже едва не обыграв Надаля, еще не стал такой звездой тенниса, как Марат Сафин и почему Сафин, вызвавший восторг комментарием матча "Медведев – Надаль", еще не стал звездой репортажа? Почему сборная России по футболу, второй год подряд добиваясь превосходного результата, не производит впечатление действительно сильной команды?
01:30 Медведев, Надаль и Сафин
24:00 Матчи сборной
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Бей. Беги!Сборная России по футболуМарат СафинПодкастТеннис
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