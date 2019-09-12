Медведев, Сафин и матчи сборной

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Бей. Беги! Медведев, Сафин и матчи сборной

Почему Медведев, даже едва не обыграв Надаля, еще не стал такой звездой тенниса, как Марат Сафин и почему Сафин, вызвавший восторг комментарием матча "Медведев – Надаль", еще не стал звездой репортажа? Почему сборная России по футболу, второй год подряд добиваясь превосходного результата, не производит впечатление действительно сильной команды?