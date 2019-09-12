Биография Владимира Спивакова

Известный скрипач, художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков родился 12 сентября 1944 года в Уфе.

Его отец был инженером-технологом , мать – пианисткой. После окончания Великой Отечественной войны семья переехала в Ленинград (Санкт-Петербург).

С шести лет Спиваков учился игре на скрипке. Поступил сначала в районную музыкальную школу, затем – в Среднюю специальную музыкальную школу при Ленинградской консерватории.

Он также посещал вольнослушателем школу живописи при Ленинградской академии художеств, занимался боксом, получив впоследствии 2-й разряд.

В 1961 году Спиваков был зачислен в Центральную среднюю специальную музыкальную школу при Московской консерватории, в класс Юрия Янкелевича.

В 1963 году поступил в Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского в класс Юрия Янкелевича, которую окончил в 1968 году. Как вольнослушатель посещал класс дирижера Давида Ойстраха.

В 1960-1970-е годы Владимир Спиваков стал лауреатом престижных международных конкурсов имени М. Лонг и Ж. Тибо в Париже (Франция), имени Н. Паганини в Генуе (Италия), конкурса в Монреале (Канада) и конкурса имени П.И. Чайковского в Москве.

До 1997 года маэстро играл на скрипке работы мастера Франческо Гобетти, подаренной ему профессором Янкелевичем. С 1997 года Спиваков играет на инструменте работы Антонио Страдивари, который передали ему в пожизненное пользование меценаты – поклонники его таланта.

В 1979 году Владимир Спиваков с группой музыкантов-единомышленников создал камерный оркестр "Виртуозы Москвы" и стал его художественным руководителем, дирижером и солистом. Дирижерскому мастерству Спиваков обучался у профессора Израиля Гусмана в России, брал уроки у Леонарда Бернстайна и Лорина Маазеля в США. Бернстайн в знак дружбы и веры в будущее Спивакова как дирижера подарил ему свою дирижерскую палочку.

С 2003 года Спиваков является художественным руководителем и главным дирижером созданного им Национального филармонического оркестра России.

Под руководством Спивакова проводятся фестивали и конкурсы . В 1989 году Владимир Спиваков возглавил Международный музыкальный фестиваль в Кольмаре (Франция). С 2001 года в Москве раз в два года проводится фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…" с участием корифеев мирового исполнительского искусства и восходящих звезд. С 2010 года фестиваль проходит также в других городах России и СНГ. Неоднократно музыкант принимал участие в жюри известных международных конкурсов (в Париже, Генуе, Лондоне, Монреале, Монте-Карло, Памплоне, Москве), в 2016 году организовал Международный конкурс скрипачей в Уфе.

В качестве дирижера Владимир Спиваков выступал в крупнейших концертных залах мира не только с "Виртуозами Москвы", но и с известными европейскими и американскими оркестрами.

С 2003 года он занимает пост президента Московского международного Дома музыки.

Владимир Спиваков – член Совета по культуре и искусству при президенте РФ.

Спиваков занимается общественной и благотворительной деятельностью. В 1994 году создан Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова, деятельность которого направлена на профессиональную поддержку юных талантов в области искусства и создание благоприятных условий для их творческого роста. Отделения фонда были открыты в Башкортостане, Твери, Санкт-Петербурге, представительства в Литве, Грузии, Узбекистане, Германии, Нидерландах и США. Ежегодно участниками акций фонда становятся более 1,5 тысяч человек. За создание фонда в 2010 году маэстро была присуждена Премия правительства Российской Федерации в области культуры. В 2013 году за создание и международного фестиваля "Москва встречает друзей" Спиваков был награжден Премией Москвы в области литературы и искусства.

Дискография Владимира Спивакова как солиста и дирижера включает более 50 CD. Многие записи были удостоены престижных премий, в числе которых Diapason D’Or ("Золотой камертон") и Choc de la Musique. C 2014 года маэстро выпускает записи с Национальным филармоническим оркестром России под собственным лейблом Spivakov Sound.

Владимир Спиваков удостоен многочисленных званий и наград. Он – народный артист СССР (1989), народный артист Армении (1989), народный артист Украины (2001), народный артист Республики Северная Осетия – Алания РФ (2005), народный артист Республики Дагестан, Кабардино-Балкарии (2013), народный артист Республики Башкортостан (2014).

Он является лауреатом Государственной премии СССР (1989), Государственной премии РФ ( 2012 ).

Награжден российскими орденами Дружбы ( 1994 ), "За заслуги перед Отечеством" III степени ( 1999 ), II степени ( 2009 ) и I степени ( 2019 ).

Среди его иностранных наград – французские ордена Искусств и Литературы (офицер) и ордена Почетного Легиона (кавалер и офицер), итальянский орден Звезды Италии (командор), почетный знак Болгарии "Самарский крест", белорусские ордена "Верность и Вера" и Франциска Скорины, армянский орден Святого Месропа Маштоца, украинский орден Ярослава Мудрого.

В 2006 году Владимир Спиваков был признан Артистом мира ЮНЕСКО, в 2009 году награжден золотой медалью Моцарта ЮНЕСКО.

Почетный профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (2002).

Современные композиторы неоднократно посвящали Владимиру Спивакову свои произведения, в их числе Альфред Шнитке, Родион Щедрин, Арво Пярт, Исаак Шварц и др.

Его именем в 1994 году была названа одна из малых планет.

Маэстро женат на актрисе и телеведущей Сати Спиваковой. У них три дочери: Екатерина, Татьяна и Анна. Екатерина получила диплом режиссера.