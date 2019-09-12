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РИА Новости

Биография Владимира Спивакова

04:38 12.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВладимир Спиваков. Благотворительный концерт "Признание в любви"
Владимир Спиваков. Благотворительный концерт Признание в любви
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Известный скрипач, художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" Владимир Спиваков родился 12 сентября 1944 года в Уфе.
Его отец был инженером-технологом, мать – пианисткой. После окончания Великой Отечественной войны семья переехала в Ленинград (Санкт-Петербург).
С шести лет Спиваков учился игре на скрипке. Поступил сначала в районную музыкальную школу, затем – в Среднюю специальную музыкальную школу при Ленинградской консерватории.
Он также посещал вольнослушателем школу живописи при Ленинградской академии художеств, занимался боксом, получив впоследствии 2-й разряд.
В 1961 году Спиваков был зачислен в Центральную среднюю специальную музыкальную школу при Московской консерватории, в класс Юрия Янкелевича.
В 1963 году поступил в Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского в класс Юрия  Янкелевича, которую окончил в 1968 году. Как вольнослушатель посещал класс дирижера Давида Ойстраха.
В 1960-1970-е годы Владимир Спиваков стал лауреатом престижных международных конкурсов имени М. Лонг и Ж. Тибо в Париже (Франция), имени Н. Паганини в Генуе (Италия), конкурса в Монреале (Канада) и конкурса имени П.И. Чайковского в Москве.
До 1997 года маэстро играл на скрипке работы мастера Франческо Гобетти, подаренной ему профессором Янкелевичем. С 1997 года Спиваков играет на инструменте работы Антонио Страдивари, который передали ему в пожизненное пользование меценаты – поклонники его таланта.
В 1979 году Владимир Спиваков с группой музыкантов-единомышленников создал камерный оркестр "Виртуозы Москвы" и стал его художественным руководителем, дирижером и солистом. Дирижерскому мастерству Спиваков обучался у профессора Израиля Гусмана в России, брал уроки у Леонарда Бернстайна и Лорина Маазеля в США. Бернстайн в знак дружбы и веры в будущее Спивакова как дирижера подарил ему свою дирижерскую палочку.
С 2003 года Спиваков является художественным руководителем и главным дирижером созданного им Национального филармонического оркестра России.
Под руководством Спивакова проводятся фестивали и конкурсы. В 1989 году Владимир Спиваков возглавил Международный музыкальный фестиваль в Кольмаре (Франция). С 2001 года в Москве раз в два года проводится фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…" с участием корифеев мирового исполнительского искусства и восходящих звезд. С 2010 года фестиваль проходит также в других городах России и СНГ. Неоднократно музыкант принимал участие в жюри известных международных конкурсов (в Париже, Генуе, Лондоне, Монреале, Монте-Карло, Памплоне, Москве), в 2016 году организовал Международный конкурс скрипачей в Уфе.
В качестве дирижера Владимир Спиваков выступал в крупнейших концертных залах мира не только с "Виртуозами Москвы", но и с известными европейскими и американскими оркестрами.
С 2003 года он занимает пост президента Московского международного Дома музыки.
Владимир Спиваков – член Совета по культуре и искусству при президенте РФ.
Спиваков занимается общественной и благотворительной деятельностью. В 1994 году создан Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова, деятельность которого направлена на профессиональную поддержку юных талантов в области искусства и создание благоприятных условий для их творческого роста. Отделения фонда были открыты в Башкортостане, Твери, Санкт-Петербурге, представительства в Литве, Грузии, Узбекистане, Германии, Нидерландах и США. Ежегодно участниками акций фонда становятся более 1,5 тысяч человек. За создание фонда в 2010 году маэстро была присуждена Премия правительства Российской Федерации в области культуры. В 2013 году за создание и международного фестиваля "Москва встречает друзей" Спиваков был награжден Премией Москвы в области литературы и искусства.
Дискография Владимира Спивакова как солиста и дирижера включает более 50 CD. Многие записи были удостоены престижных премий, в числе которых Diapason D’Or ("Золотой камертон") и Choc de la Musique. C 2014 года маэстро выпускает записи с Национальным филармоническим оркестром России под собственным лейблом Spivakov Sound.
Владимир Спиваков удостоен многочисленных званий и наград. Он – народный артист СССР (1989), народный артист Армении (1989), народный артист Украины (2001), народный артист Республики Северная Осетия – Алания РФ (2005), народный артист Республики Дагестан, Кабардино-Балкарии (2013), народный артист Республики Башкортостан (2014).
Он является лауреатом Государственной премии СССР (1989), Государственной премии РФ (2012).
Награжден российскими орденами Дружбы (1994), "За заслуги перед Отечеством" III степени (1999), II степени (2009) и I степени (2019).
Среди его иностранных наград – французские ордена Искусств и Литературы (офицер) и ордена Почетного Легиона (кавалер и офицер), итальянский орден Звезды Италии (командор), почетный знак Болгарии "Самарский крест", белорусские ордена "Верность и Вера" и Франциска Скорины, армянский орден Святого Месропа Маштоца, украинский орден Ярослава Мудрого.
В 2006 году Владимир Спиваков был признан Артистом мира ЮНЕСКО, в 2009 году награжден золотой медалью Моцарта ЮНЕСКО.
Почетный профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (2002).
Современные композиторы неоднократно посвящали Владимиру Спивакову свои произведения, в их числе Альфред Шнитке, Родион Щедрин, Арво Пярт, Исаак Шварц и др.
Его именем в 1994 году была названа одна из малых планет.
Маэстро женат на актрисе и телеведущей Сати Спиваковой. У них три дочери: Екатерина, Татьяна и Анна. Екатерина получила диплом режиссера.
Татьяна – театральная актриса. Анна стала джазовой певицей и выступает под псевдонимом Anna Kova. От предыдущего брака с пианисткой Викторией Постниковой у Владимира Спивакова есть сын – скрипач Александр Рождественский.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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