Путин наградил Спивакова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил дирижера Владимира Спивакова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, соответствующий указ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Спивакова Владимира Теодоровича - президента государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский международный Дом музыки" орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени", - говорится в документе

Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени наградили актрису МХТ имени А. П. Чехова Анастасию Вознесенскую и актрису Малого театра Алефтину Евдокимову.