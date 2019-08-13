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РИА Новости

Путин наградил Спивакова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

11:46 13.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВладимир Спиваков
Владимир Спиваков
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Владимир Спиваков. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил дирижера Владимира Спивакова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, соответствующий указ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Спивакова Владимира Теодоровича - президента государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский международный Дом музыки" орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени", - говорится в документе
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 11:43РИА Новости
Путин наградил орденом Дружбы первого вице-президента Азербайджана
Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени наградили актрису МХТ имени А. П. Чехова Анастасию Вознесенскую и актрису Малого театра Алефтину Евдокимову.
Драматург, профессор ВГИК имени С. А. Герасимова Аркадий Инин отмечен орденом Александра Невского.
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Владимир СпиваковВладимир ПутинРоссияОбщество
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