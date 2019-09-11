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РИА Новости

Уровень жизни сельских жителей учтут при рассмотрении бюджета

23:55 11.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Данные Росстата по уровню жизни сельских жителей будут учитываться при рассмотрении бюджета, а также при принятии решений для поддержки малоимущих, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Учитывая, что мы реализуем программу по развитию сельских территорий и будем в ближайшее время этот вопрос обсуждать при рассмотрении бюджета на следующие три года, нам необходимы ваши исследования", — цитирует обращение Володина к главе Росстата сайт нижней палаты.
Парламентарий подчеркнул, что эти данные будут учитываться при принятии решений по поддержке малоимущих.
"Уровень бедности в городах – 8,1%, тогда как в селе каждый четвертый имеет доход ниже прожиточного минимума. Мы бы хотели получить более конкретные данные по уровню жизни сельских территорий", — пояснил спикер ГД.
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Глава Росстата Павел Малков в свою очередь отметил, что служба государственной статистики рассчитывает уровень бедности ежеквартально, но есть сезонный фактор, из-за которого цифра колеблется.
"По итогам первого полугодия 2019 года он составил 13,5%, но цифра пока предварительная. Разница между лучшими и худшими регионами примерно 6 раз", — приводит слова Малкова сайт Госдумы.
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Госдума РФВячеслав ВолодинРоссияОбщество
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