Уровень жизни сельских жителей учтут при рассмотрении бюджета

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Данные Росстата по уровню жизни сельских жителей будут учитываться при рассмотрении бюджета, а также при принятии решений для поддержки малоимущих, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Учитывая, что мы реализуем программу по развитию сельских территорий и будем в ближайшее время этот вопрос обсуждать при рассмотрении бюджета на следующие три года, нам необходимы ваши исследования", — цитирует обращение Володина к главе Росстата сайт нижней палаты.

Парламентарий подчеркнул, что эти данные будут учитываться при принятии решений по поддержке малоимущих.

"Уровень бедности в городах – 8,1%, тогда как в селе каждый четвертый имеет доход ниже прожиточного минимума. Мы бы хотели получить более конкретные данные по уровню жизни сельских территорий", — пояснил спикер ГД.

Глава Росстата Павел Малков в свою очередь отметил, что служба государственной статистики рассчитывает уровень бедности ежеквартально, но есть сезонный фактор, из-за которого цифра колеблется.