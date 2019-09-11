Вьетнам уделяет много внимания укреплению отношений с Россией, заявил посол

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Вьетнам уделяет много внимания укреплению и развитию отношений с Россией, заявил посол страны в Москве Нго Дык Мань.

"Вьетнам уделяет большое внимание укреплению и развитию отношений с Россией. Между Вьетнамом и Россией сложились отношения традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнёрства, которые созданы и развиваются поколениями наших жителей", - заявил посол на приеме по случаю 74-й годовщины со Дня провозглашения независимости Вьетнама.

"Я надеюсь и глубоко уверен в том, что отношения дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Россией будут и впредь развиваться во имя мира, стабильности и процветания нашей страны и всего мира", - добавил дипломат.