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РИА Новости

Вьетнам уделяет много внимания укреплению отношений с Россией, заявил посол

23:52 11.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам Нго Дык Мань
Чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам Нго Дык Мань
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам Нго Дык Мань. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Вьетнам уделяет много внимания укреплению и развитию отношений с Россией, заявил посол страны в Москве Нго Дык Мань.
"Вьетнам уделяет большое внимание укреплению и развитию отношений с Россией. Между Вьетнамом и Россией сложились отношения традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнёрства, которые созданы и развиваются поколениями наших жителей", - заявил посол на приеме по случаю 74-й годовщины со Дня провозглашения независимости Вьетнама.
"Я надеюсь и глубоко уверен в том, что отношения дружбы и сотрудничества между Вьетнамом и Россией будут и впредь развиваться во имя мира, стабильности и процветания нашей страны и всего мира", - добавил дипломат.
Он отметил, что стартовавший в мае перекрестный год двух стран включает в себя сотни различных мероприятий в области политики, экономики и культуры.
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