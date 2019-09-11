Российские и вьетнамские военные провели переговоры в Москве

Политолог оценил намерения Филиппин закупить российские вооружения На Филиппинах не боятся санкций США в связи с закупками российских вооружений, заявил замминистра обороны страны. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов назвал это заявление показательным.