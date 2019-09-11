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РИА Новости

Российские и вьетнамские военные провели переговоры в Москве

23:50 11.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг на здании министерства обороны РФ
Флаг на здании министерства обороны РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг на здании министерства обороны РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Представители военных ведомств России и Вьетнама в Москве обсудили развитие двустороннего сотрудничества и утвердили график контактов на 2020 год, сообщает Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, в среду в Москве состоялось третье заседание Совместной российско-вьетнамской рабочей группы по линии органов военного управления, отвечающих за международное военное сотрудничество.
"Стороны обсудили перспективы развития военного сотрудничества между Россией и Вьетнамом и согласовали план двусторонних контактов оборонных ведомств на 2020 год", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что встреча прошла в дружественной атмосфере.
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Министерство обороны РФВьетнамРоссияБезопасностьВ мире
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