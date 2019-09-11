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РИА Новости

ЕР поддержит Развожаева на выборах главы Севастополя в 2020 году

23:47 11.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев
© РИА Новости / Максим Блинов
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Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев . Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. "Единая Россия" поддержит врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева на выборах главы города в 2020 году, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе VIII конференции севастопольского отделения "Единой России".
"У нас впереди кампания 2020 года, когда будем избирать губернатора. "Единая Россия" поддержит кандидатуру временно исполняющего обязанности Михаила Развожаева на этот пост. Его назначение стало переломным моментом в ведении прошедшей предвыборной кампании. С момента назначения его временно исполняющим обязанности губернатора мы работали плечом к плечу и интегрировали огромное количество наказов жителей города в план развития Севастополя. Я уверен, что и в дальнейшем "Единая Россия" продолжит тесное взаимодействие с исполнительной властью города и у нас все получится для действительно качественного улучшения жизни севастопольцев", - цитирует пресс-служба ЕР слова Турчака.
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев
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Михаил РазвожаевЕдиная РоссияАндрей ТурчакСевастопольРоссияПолитика
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