ЕР поддержит Развожаева на выборах главы Севастополя в 2020 году

"У нас впереди кампания 2020 года, когда будем избирать губернатора. "Единая Россия" поддержит кандидатуру временно исполняющего обязанности Михаила Развожаева на этот пост. Его назначение стало переломным моментом в ведении прошедшей предвыборной кампании. С момента назначения его временно исполняющим обязанности губернатора мы работали плечом к плечу и интегрировали огромное количество наказов жителей города в план развития Севастополя. Я уверен, что и в дальнейшем "Единая Россия" продолжит тесное взаимодействие с исполнительной властью города и у нас все получится для действительно качественного улучшения жизни севастопольцев", - цитирует пресс-служба ЕР слова Турчака.