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РИА Новости

"Олигарх" Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение

23:44 11.09.2019 (обновлено: 23:46 11.09.2019)
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© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости, Алексей Богдановский. Министерство финансов США и представители российского бизнесмена Валентина Гапонцева подписали мировое соглашение по делу о включении предпринимателя в "список российских олигархов" и просят суд закрыть дело, говорится в ходатайстве двух сторон.
Стороны предлагают прекратить производство по делу на три года и окончательно закрыть его, если не будет возражений сторон, 11 сентября 2022 года. Это может быть связано с выполнением определенных условий сделки, которые стороны не разглашают.
"Стороны просят, чтобы 11 сентября 2022 года, по истечении трехлетнего периода приостановки дела, суд закрыл дело без права повторной подачи иска, причем каждая сторона будет нести собственные расходы и пошлины на ведение дела, если суд не возобновит производство до указанного срока", - говорится в совместном ходатайстве истцов и ответчиков.
Тот факт, что каждая из сторон согласилась не требовать от противника возмещения судебных издержек, свидетельствует, что ни минфин, ни Гапонцев не признали своей неправоты.
Михаил Гуцериев
28 августа, 08:32РИА Новости
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Крупный бизнесмен Гапонцев в иске к минфину США заявлял, что его включение в "список российских олигархов" вредит репутации и бизнесу.
Минфин США в конце января 2018 года в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ, и "список олигархов" из 96 российских бизнесменов с состоянием от 1 миллиарда долларов. Это в точности те же люди, что занимают первые 96 строчек в рейтинге богатейших бизнесменов России за 2017 год, составленном журналом Forbes и опубликованном в марте 2017 года.
Список не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.
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В конгрессе уже критиковали список чиновников, называя его "телефонным справочником Кремля", и список бизнесменов, причем минфин не раз обвиняли в списывании из журнала. В целом многие депутаты конгресса сочли отчет министерства поверхностной отпиской, которая не только не помогает, но и мешает вводить санкции против России.
Точно так же ряд фигурантов "списка олигархов" выразили возмущение. Некоторые из них заявляли, что не являются гражданами России, не имеют связей с российскими властями или даже разыскиваются в РФ по подозрению в совершении противоправных действий.
Анна Сорокина в Верховном суде штата Нью-Йорк. 25 апреля 2019
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Валентин ГапонцевМинистерство финансов СШАРоссияСША
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