Премьер Чехии готов к дебатам с Земаном на тему отказа от признания Косово

ПРАГА, 11 сен – РИА Новости. Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что готов вести дебаты с президентом Милошем Земаном и другими руководителями страны на тему возможного отказа от признания Косово, решение о котором правительство республики приняло в 2008 году.

Во вторник вечером, по прилету с официальным визитом в Белград, Земан заявил встречавшему его сербскому коллеге Александру Вучичу, что не любит Косово, не считает его демократическим государством и, наоборот, очень любит Сербию. В среду на пресс-конференции в Белграде чешский президент повторил свои слова.

"Разрешите мне высказать личное, но тем более сильнейшее мнение, что государство, во главе которого находятся военные преступники, не принадлежит к сообществу демократических государств", - заявил Земан.

На вопрос, могла бы Чехия отменить признание Косово в качестве независимого государства, Земан сказал, что хотел бы это дело обсудить на ближайшем совещании высших чешских руководителей через месяц.

"Спрошу, возможно ли это сделать, потому что я рад, что господин министр (обороны Лубомир) Метнар уже заявил, что признание Косово - это ошибка. Поэтому господин Метнар будет в этом вопросе, скорее всего, на моей стороне. Кто будет на другой стороне, увидим через месяц", - сказал чешский президент.

"Я бы предпочел дебаты на эту тему, когда будет встреча о наших внешнеполитических делах, то есть, встретятся президент, председатели обеих палат парламента, премьер, глава МИД и глава МВД. Взгляды некоторых из них не сходятся. Я подожду этих дебатов, а потом займу по отношению к ним какую-нибудь позицию", - сказал премьер журналистам.

В свою очередь, первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек напомнил в среду вечером журналистам, что внешняя политика находится в компетенции правительства.

"Позиция господина президента (Земана) по отношению к Косово известна давно. Но любые дальнейшие шаги находятся в компетенции правительства", - сказал Гамачек.

Глава МИД Томаш Петршичек заявил журналистам, что вообще не видит поводов для дебатов на подобную тему.

"В данный момент не вижу поводов для таких дебатов, потому что ситуация на Балканах никак драматически не менялась, но буду рад поговорить с господином президентом о его взглядах", - сказал глава МИД.