Аэрофлот признали безусловным лидером по качеству питания на борту

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Аэрофлот занял первое место среди российских авиакомпаний по качеству бортового питания, свидетельствуют данные рейтинга Общероссийского объединения пассажиров.

Эксперты аналитической компании "АвиаПорт" - исследовательского партнерапроекта в марте-августе 2019 года совершили более 50 перелётов по всей стране, чтобы внимательно изучить сервис на борту 22 перевозчиков, выполняющих регулярные полёты на рейсах различной протяженности. Оценивались подача блюд (ланч-боксы, меню, посуда), разнообразие и качество питания, наличие информации о составе рационов.

Аэрофлот признан лидером по качеству питания во всех трех категориях рейсов: продолжительностью до 3 часов, 3-7 часов и свыше 7 часов.

Второе место в первых двух категориях заняла "Алроса", в категории рейсов свыше 7 часов - "Россия". Третьи места по указанным категориям заняли, соответственно, "Аврора", S7 и "Северный ветер".

Согласно выводам экспертов, лидер рейтинга предлагает бесплатное разнообразное и сбалансированное питание в полёте, подробно или частично информирует пассажиров о составе блюд и возможных аллергенах. Блюда сервируются в удобную, приятную для глаз посуду и упаковку.

Авиакомпании группы "Аэрофлот" (Аэрофлот, "Россия", "Аврора", за исключением "Победы") также предлагают специальное питание по медицинским или религиозным предписаниям без дополнительной платы на рейсах свыше трёх часов. На перелётах свыше 7 часов предлагается двухразовое горячее питание, включенное в стоимость билета. У "Аэрофлота", "России" и "Ютейр" дополнительно во время полёта можно приобрести снеки и пиво.

Аэрофлот каждые полтора месяца обновляет меню для пассажиров эконом-класса, уточнили в компании. На рейсах предлагается 17 вариантов спецпитания, в том числе несколько вегетарианских видов. В классе "эконом" эта опция доступна на рейсах свыше трех часов, а в классе "бизнес" – на всех рейсах. Спецпитание предоставляется во всех классах без дополнительной платы по предварительному заказу.

В условиях ограничения возможности получить питание или тревел-аксессуары за стоимость билета или заказать заранее за дополнительную плату торговлю на борту осуществляют только пять компаний: "Аэрофлот", "Россия", "Ютэйр", "Аврора" и "Уральские авиалинии".

Эксперты Объединения пассажиров отметили, что независимая оценка качества обслуживания призвана помочь путешественникам совершать осознанный выбор перевозчика, основываясь не только на ценовом факторе, но и на собственных требованиях к уровню обслуживания.