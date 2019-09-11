Глава МИД Чехии призвал вести дебаты о памятнике Коневу в спокойном тоне

ПРАГА, 11 сен – РИА Новости. Спор, ведущийся сейчас о дальнейшей судьбе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, не должен разделять чешское общество, дебаты должны вестись в спокойном тоне, заявил в среду журналистам глава МИД страны Томаш Петршичек.

Власти района Прага-6, на территории которого находится памятник Коневу, после того, как неизвестные вандалы в ночь на 22 августа в очередной раз осквернили памятник красной краской, закрыли его строительными лесами и брезентом, которые затем, после протестов общественности, вынуждены были снять. Одновременно староста (глава) района Ондржей Коларж заявил, что 12 сентября на заседании районной администрации будут обсуждаться два варианта решения - или его переносит на свою территорию посольство РФ, или он будет передан в одну из частных коллекций. Не исключено также, что местные власти организуют референдум на эту тему для жителей района.

В связи с этим посольство РФ в Чехии в своем комментарии заявило о том, что расценивает действия властей района Прага-6 как повторное осквернение памяти павших в боях с нацистами за свободу Чехословакии воинов Красной армии. Маршал Конев возглавлял советские войска, освободившие 9 мая 1945 года Прагу от гитлеровцев.

"Я бы не хотел, чтобы спор вокруг памятника Коневу разделял чешское общество. Будем делать последующие шаги для решения ситуации. Я не согласен с тем, что слышу от российских представителей по этому поводу. Думаю, что это не способствует созданию хороших отношений. Дебаты должны идти в спокойном тоне, необходимо посмотреть и на правовые аспекты ситуации", - сказал глава МИД.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Чехии Йиржи Овчачек заявил в среду журналистам, что ситуация вокруг памятника маршалу Коневу является внутренним делом Чехии.

"Это лежит на нас, чтобы мы в Чешской Республике эту ситуацию выяснили и совместно ее решили. Я не скрываю, и это необходимо подчеркнуть, что, прежде всего, господин президент (Милош Земан) является противником ликвидации этого памятника, его устранения", - сказал пресс-секретарь.

По словам Овчачека, дебаты о памятнике Коневу пора прекратить.