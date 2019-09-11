Иракское ополчение заявило, что сбило беспилотник на востоке страны

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Иракское народное ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" заявило, что сбило беспилотный летательный аппарат, пытавшийся атаковать иракскую армию в провинции Дияла на востоке страны.

Ранее в среду ополчение заявило об обстреле неизвестного беспилотного летательного аппарата, совершавшего полеты над базой ополчения в провинции Салах-эд-Дин.

"Тактическая группа 26 бригады "Аль-Хашд аш-Шааби", дислоцирующейся в оперативном центре (провинции – ред.) Дияла в районе Канаан, сумела в среду сбить беспилотник, пытавшийся атаковать части иракской армии", - говорится в заявлении на сайте ополчения.

Ранее военные источники в Багдаде сообщали, что иракские власти рассматривают ряд предложений по улучшению системы ПВО страны, среди них приобретение современных зенитных ракетных комплексов у других стран, а также возвращение на службу отставных офицеров. Эти меры стали ответом на серию ударов по военным базам "Аль-Хашд аш-Шааби", которые, как утверждает руководство иракского ополчения, были проведены Израилем в координации с США.