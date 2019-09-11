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РИА Новости
Культура

"Не узнала": соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк

22:25 11.09.2019 (обновлено: 22:36 11.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Анастасия Заворотнюк. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Жительница коттеджного поселка Крекшино в Новой Москве, где у актрисы Анастасии Заворотнюк есть дом, рассказала о последней встрече с ней.
По словам женщины, она с трудом узнала артистку.

"Она ведь всегда худенькая была, статуэточка. А здесь такая полная, совсем другой человек", — заявила местная жительница "КП".

По ее словам, на голове у Заворотнюк была косынка. Как утверждает женщина, сейчас актриса находится в больнице.
Собеседница издания добавила, что видела и мать артистки Валентину, которая якобы рассказала ей о проблемах со сном и головных болях у дочери.
Актриса Анастасия Заворотнюк
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Ранее в СМИ появилась информация, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание. Однако концертный директор артистки Стас Христов заявил, что с ней "все нормально". Позднее он рассказал, что в ближайшее время актриса сделает заявление о состоянии своего здоровья в эфире одного из центральных телеканалов.
Сама Заворотнюк в беседе со СМИ отказалась комментировать слухи о своей болезни. При этом она отметила, что сейчас не может участвовать ни в каких мероприятиях.
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КультураШоу-бизнесАнастасия ЗаворотнюкМосква
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