"Не узнала": соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Жительница коттеджного поселка Крекшино в Новой Москве, где у актрисы Анастасии Заворотнюк есть дом, рассказала о последней встрече с ней.

По словам женщины, она с трудом узнала артистку.

"Она ведь всегда худенькая была, статуэточка. А здесь такая полная, совсем другой человек", — заявила местная жительница "КП" .

По ее словам, на голове у Заворотнюк была косынка. Как утверждает женщина, сейчас актриса находится в больнице.

Собеседница издания добавила, что видела и мать артистки Валентину, которая якобы рассказала ей о проблемах со сном и головных болях у дочери.

Ранее в СМИ появилась информация, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание. Однако концертный директор артистки Стас Христов заявил, что с ней "все нормально". Позднее он рассказал, что в ближайшее время актриса сделает заявление о состоянии своего здоровья в эфире одного из центральных телеканалов.