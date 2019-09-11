Найден тайник с сокровищами криминального авторитета Барсукова

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В Санкт-Петербурге обнаружили сокровища лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), вывезенные из его квартиры в 2007 году во время обысков. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ (с 0:32).
В квартире Барсукова хранились иконы, подсвечники, шкатулки и картины. Спустя десять лет предметы нашли в одном из помещений Центрального военно-морского музея. На опубликованном телеканалом видео показаны коробки и деревянные ящики, а также видна скульптура, стоящая в углу.
Запасники с ценностями криминального авторитета находятся на верхних этажах музея. О том, где могут находиться сокровища, не знали ни адвокаты Барсукова, ни его семья. Местонахождение предметов было известно только руководству службы безопасности учреждения.
"Они давно могли быть списаны, проданы, а они хранятся. Это же музей. Нам что дали, то и мы храним", — заявил замдиректора по безопасности музея Игорь Гладких.
Информацию о владельце ценностей скрывали, приписывая их принадлежность разным людям. Сейчас, спустя 12 лет, сокровища могут вернуть родным Барсукова по решению суда. Это решение пытается оспорить прокуратура, по мнению которой преступник мог присвоить эти вещи с помощью рейдерских захватов и вымогательств.