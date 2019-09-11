Найден тайник с сокровищами криминального авторитета Барсукова

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В Санкт-Петербурге обнаружили сокровища лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), вывезенные из его квартиры в 2007 году во время обысков. Ролик опубликовал телеканал В Санкт-Петербурге обнаружили сокровища лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), вывезенные из его квартиры в 2007 году во время обысков. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ (с 0:32).

В квартире Барсукова хранились иконы, подсвечники, шкатулки и картины. Спустя десять лет предметы нашли в одном из помещений Центрального военно-морского музея. На опубликованном телеканалом видео показаны коробки и деревянные ящики, а также видна скульптура, стоящая в углу.

Запасники с ценностями криминального авторитета находятся на верхних этажах музея. О том, где могут находиться сокровища, не знали ни адвокаты Барсукова, ни его семья. Местонахождение предметов было известно только руководству службы безопасности учреждения.

"Они давно могли быть списаны, проданы, а они хранятся. Это же музей. Нам что дали, то и мы храним", — заявил замдиректора по безопасности музея Игорь Гладких.