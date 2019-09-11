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РИА Новости

Найден тайник с сокровищами криминального авторитета Барсукова

22:34 11.09.2019
98206
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкОглашение приговора Владимиру Барсукову
Оглашение приговора Владимиру Барсукову
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В Санкт-Петербурге обнаружили сокровища лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), вывезенные из его квартиры в 2007 году во время обысков. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ (с 0:32).
В квартире Барсукова хранились иконы, подсвечники, шкатулки и картины. Спустя десять лет предметы нашли в одном из помещений Центрального военно-морского музея. На опубликованном телеканалом видео показаны коробки и деревянные ящики, а также видна скульптура, стоящая в углу.
Запасники с ценностями криминального авторитета находятся на верхних этажах музея. О том, где могут находиться сокровища, не знали ни адвокаты Барсукова, ни его семья. Местонахождение предметов было известно только руководству службы безопасности учреждения.
"Они давно могли быть списаны, проданы, а они хранятся. Это же музей. Нам что дали, то и мы храним", — заявил замдиректора по безопасности музея Игорь Гладких.
Информацию о владельце ценностей скрывали, приписывая их принадлежность разным людям. Сейчас, спустя 12 лет, сокровища могут вернуть родным Барсукова по решению суда. Это решение пытается оспорить прокуратура, по мнению которой преступник мог присвоить эти вещи с помощью рейдерских захватов и вымогательств.
Оглашение приговора Владимиру Барсукову
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Суд в Петербурге сократил срок наказания лидеру тамбовской ОПГ Барсукову
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Центральный военно-морской музейВладимир Барсуков (Кумарин)Санкт-Петербург
Популярные комментарии
Это какой-то беспредел в стране. То в Эрмитаже крадут ценности, никто не наказан, то еще крадут... опять не наказан никто. Здесь краденое хранят на подставных лиц... А можно в Эрмитаж на хранение сдать свое барахло? Пусть лежит.
12 сентября, 01:33
ooleg
1530130
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