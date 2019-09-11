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РИА Новости

Сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки в Барселоне

21:56 11.09.2019 (обновлено: 23:40 11.09.2019)
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время акции протеста в Барселоне
Сотрудники полиции во время акции протеста в Барселоне
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции во время акции протеста в Барселоне. Архивное фото
БАРСЕЛОНА, 11 сен — РИА Новости. Радикально настроенные сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки у здания парламента в Барселоне, сообщает корреспондент РИА Новости.
Более сотни человек собрались перед зданием каталонского парламента, бросая в полицейских дымовые шашки и банки. Также они повалили заграждения и развели костер. Молодые люди, многие в подвыпившем состоянии, скандируют "Улицы всегда будут нашими" и "Независимость", а также выкрикивают оскорбления в адрес полицейских.
Полиция призывала собравшихся разойтись, предупреждая, что в противном случае может применить силу. В результате стражи порядка зачистили территорию перед парламентом, как минимум один человек задержан.
Ранее в Барселоне прошел митинг в поддержку независимости, в котором приняли участие 600 тысяч человек. Он закончился мирно, однако затем несколько сотен человек направились протестовать к парламенту.
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