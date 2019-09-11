Сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки в Барселоне

БАРСЕЛОНА, 11 сен — РИА Новости. Радикально настроенные сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки у здания парламента в Барселоне, сообщает корреспондент РИА Новости.

Более сотни человек собрались перед зданием каталонского парламента, бросая в полицейских дымовые шашки и банки. Также они повалили заграждения и развели костер. Молодые люди, многие в подвыпившем состоянии, скандируют "Улицы всегда будут нашими" и "Независимость", а также выкрикивают оскорбления в адрес полицейских.

Полиция призывала собравшихся разойтись, предупреждая, что в противном случае может применить силу. В результате стражи порядка зачистили территорию перед парламентом, как минимум один человек задержан.