Трамп призвал ФРС довести базовую ставку до "нуля или ниже"

ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал ФРС снизить базовую ставку "до нуля или ниже".

"Федеральная резервная система должна снизить нашу процентную ставку до нуля или ниже, и мы должны начать рефинансировать наш долг. Расходы на выплаты процентов могут быть снижены", - написал Трамп в своем Twitter

Сентябрьское заседание ФРС запланировано на 17-18 сентября. Согласно ожиданиям большинства аналитиков, ставка будет снижена. В частности такое мнение высказали большинство аналитиков CME Group, которые ожидают, что ставка будет снижена на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2-2,25%.