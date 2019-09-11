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РИА Новости

Трамп призвал ФРС довести базовую ставку до "нуля или ниже"

21:46 11.09.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал ФРС снизить базовую ставку "до нуля или ниже".
"Федеральная резервная система должна снизить нашу процентную ставку до нуля или ниже, и мы должны начать рефинансировать наш долг. Расходы на выплаты процентов могут быть снижены", - написал Трамп в своем Twitter.
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Сентябрьское заседание ФРС запланировано на 17-18 сентября. Согласно ожиданиям большинства аналитиков, ставка будет снижена. В частности такое мнение высказали большинство аналитиков CME Group, которые ожидают, что ставка будет снижена на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2-2,25%.
Глава ФРС Джером Пауэлл ранее не исключал введение отрицательной ставки, но если это будет продиктовано экономической целесообразностью. Трамп же в своем посте во вторник заявил, что существующая ставка в США это "малодушие Джея Пауэлла".
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Джером ПауэллФедеральная резервная система СШАСШАЭкономика
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