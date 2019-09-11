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РИА Новости

Ученые получили два эмбриона белых носорогов

21:23 11.09.2019
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© AP Photo / Robert F. BukatyПалочки для хранения замороженных эмбрионов
Палочки для хранения замороженных эмбрионов
© AP Photo / Robert F. Bukaty
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Международной группе ученых и специалистов по охране природы удалось получить два эмбриона исчезающего северного белого носорога, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте лаборатории Avantea.
В марте 2018 года последняя мужская особь северного белого носорога по имени Судан умерла в Кении в возрасте 45 лет. Кенийский заповедник Ol Pejeta сообщил, что после смерти носорога Судана на планете осталось лишь две самки этого вида: его дочь Наджин и внучка Фату.
"Используя яйцеклетки, собранные у двух оставшихся женских особей, и замороженную сперму умерших мужских особей, они (ученые) успешно создали два эмбриона северного белого носорога", - говорится в документе.
Согласно пресс-релизу, 22 августа ученым удалось собрать яйцеклетки у Наджин и Фату, после чего они были доставлены в лабораторию Avantea в городе Кремона на севере Италии. Профессор Чезаре Галли и его команда оплодотворили яйцеклетки при помощи спермы особей Суни и Саут. Эмбрионы были получены путем экстракорпорального оплодотворения.
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"Мы привезли из Кении десять ооцитов, по пять от каждой женской особи. После инкубации семь из них созрели и были готовы к оплодотворению (четыре яйцеклетки от Фату и три от Наджин)", - приводятся в докладе слова Галли.
По его словам, яйцеклетки Фату соединили со спермой Суни, а яйцеклетки Наджин - со спермой Сату при помощи интрацитоплазматической инъекции сперматозоида (ИКСИ). После десяти дней инкубационного периода две яйцеклетки Фату развились в жизнеспособные эмбрионы.
Белый носорог является крупнейшим представителем носорогов и вторым по величине животным после слона, проживающим на суше. Этот вид носорога делится на два подвида: южный и северный. Южные белые носороги обитают в ЮАР, Намибии, Зимбабве и Мозамбике. Оба вида находятся под угрозой исчезновения в виду распространенного в регионе браконьерства.
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